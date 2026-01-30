Somatik egzersiz nedir?
Somatik egzersizler; kasları zorlayarak değil, sinir sistemi ile kaslar arasındaki iletişimi yeniden düzenleyerek çalışan hareketlerdir. Amaç, istemsiz kas kasılmalarını fark edip bilinçli şekilde gevşetmektir.
Somatik egzersizler nelerdir?
Somatik egzersizler genellikle yavaş, kontrollü ve farkındalık odaklıdır. En yaygın örnekler:
Pelvik tilt ve bel farkındalık çalışmaları
Omurga yuvarlama ve açma hareketleri
Boyun ve omuz gevşetici mikro hareketler
Diyafram nefesiyle yapılan gevşeme egzersizleri
Kas kasma–gevşetme temelli farkındalık çalışmaları
Somatik egzersizler ne işe yarar?
1. Kronik kas gerginliğini azaltır
Sürekli kasılı kalan kasların gevşemesine yardımcı olur.
2. Duruş ve hareket kalitesini iyileştirir
Kaslar arasındaki dengeyi yeniden kurarak daha doğal hareket etmeyi sağlar.
3. Sinir sistemi regülasyonunu destekler
Stres yanıtını azaltarak bedeni sakinleşme moduna geçirir.
4. Ağrı farkındalığını artırır
Ağrının kaynağını fark etmeye yardımcı olur.
5. Zihin–beden bağlantısını güçlendirir
Hareket sırasında bedeni hissetmeyi ve kontrol etmeyi öğretir.
Kimler için uygundur?
Kronik bel, boyun ve omuz gerginliği yaşayanlar
Masa başı çalışanlar
Yoğun stres altında olanlar
Yüksek tempolu egzersizlerden zorlananlar
Somatik egzersizler ne zaman yapılmalı?
Somatik egzersizler; sabah uyanınca, gün ortasında kısa molalarda veya akşam gevşeme rutini olarak uygulanabilir. Düzenli ve kısa süreli uygulamalar daha etkilidir.
