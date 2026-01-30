Somatik egzersiz nedir?

Somatik egzersizler; kasları zorlayarak değil, sinir sistemi ile kaslar arasındaki iletişimi yeniden düzenleyerek çalışan hareketlerdir. Amaç, istemsiz kas kasılmalarını fark edip bilinçli şekilde gevşetmektir.

Somatik egzersizler nelerdir?

Somatik egzersizler genellikle yavaş, kontrollü ve farkındalık odaklıdır. En yaygın örnekler:

Pelvik tilt ve bel farkındalık çalışmaları

Omurga yuvarlama ve açma hareketleri

Boyun ve omuz gevşetici mikro hareketler

Diyafram nefesiyle yapılan gevşeme egzersizleri

Kas kasma–gevşetme temelli farkındalık çalışmaları

Somatik egzersizler ne işe yarar?

1. Kronik kas gerginliğini azaltır

Sürekli kasılı kalan kasların gevşemesine yardımcı olur.

2. Duruş ve hareket kalitesini iyileştirir

Kaslar arasındaki dengeyi yeniden kurarak daha doğal hareket etmeyi sağlar.

3. Sinir sistemi regülasyonunu destekler

Stres yanıtını azaltarak bedeni sakinleşme moduna geçirir.

4. Ağrı farkındalığını artırır

Ağrının kaynağını fark etmeye yardımcı olur.

5. Zihin–beden bağlantısını güçlendirir

Hareket sırasında bedeni hissetmeyi ve kontrol etmeyi öğretir.

Kimler için uygundur?

Kronik bel, boyun ve omuz gerginliği yaşayanlar

Masa başı çalışanlar

Yoğun stres altında olanlar

Yüksek tempolu egzersizlerden zorlananlar

Somatik egzersizler ne zaman yapılmalı?

Somatik egzersizler; sabah uyanınca, gün ortasında kısa molalarda veya akşam gevşeme rutini olarak uygulanabilir. Düzenli ve kısa süreli uygulamalar daha etkilidir.

