Yazın kilo vermeyi zorlaştıran gizli sebepler

Yaz ayları, çoğumuz için daha hafif beslendiğimiz, daha çok hareket ettiğimiz bir dönem gibi görünür. Ama buna rağmen bazen kilo vermek zorlaşabilir ya da tamamen durabilir. Bunun nedeni yalnızca yediklerin değil, farkında olmadan yaptığın bazı alışkanlıklar olabilir. İşte yazın kilo vermeni engelleyen gizli faktörler:

1. Sıvı kaybını su yerine şekerli içeceklerle telafi etmek

Sıcak havalarda daha fazla sıvı kaybederiz ama çoğu zaman bunu su yerine şekerli içeceklerle karşılamaya çalışırız.

Soğuk çaylar, hazır meyve suları, buzlu kahveler gizli kalori tuzaklarıdır.

2. Uyku düzeninin bozulması

Geç saatlere kadar oturmak, hormon dengesini bozar.

Leptin ve ghrelin gibi iştahı düzenleyen hormonlar bu düzensizlikten etkilenir, bu da daha fazla yeme isteğine yol açar.

3. Gün içinde fazla atıştırmak

"Yazın daha az yiyorum" düşüncesi, fark etmeden gün boyu yapılan atıştırmaları gözden kaçırmamıza neden olabilir.

Özellikle dondurma, soğuk sandviçler, serinletici tatlılar küçük gibi görünse de kalorisi yüksek olabilir.

4. Yalnızca terlemekle kalori yakıldığını sanmak

Sıcak havalarda terlemek yağ yakmakla karıştırılabiliyor.

Oysa ter, sadece su ve elektrolit kaybıdır. Yağ yakımı için hâlâ kasların çalışması gerekir.

5. Plansız fiziksel aktiviteler

Yazın spontane hareket etmek güzel ama düzenli bir spor rutini olmadan kalori dengesi sağlamak zordur.

Haftalık egzersiz planı oluşturarak süreci kontrol altına alabilirsin.

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