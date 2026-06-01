Diyetisyen Zehra Akın: Limonlu su tek başına zayıflatmaz

Limonlu su zayıflatır mı? Uzmanından açıklama

Kilo vermek isteyen birçok kişi güne limonlu su içerek başlamayı tercih ediyor. Peki limonlu su gerçekten zayıflatıyor mu?

Diyetisyen Zehra Akın'a göre limonlu su, kilo kaybına doğrudan değil dolaylı olarak katkı sağlayabiliyor. Bunun temel nedeni ise kişinin günlük sıvı tüketimini artırması.

Akın, limonlu suyun mucizevi bir zayıflama yöntemi olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek, "Gün içinde sağlıksız beslenip sadece sabah limonlu su içerek kilo vermek mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

Limonlu su, meyveli sular veya aromalandırılmış suların ortak noktasının sıvı tüketimini artırmak olduğunu vurgulayan Akın, kilo kontrolünde asıl önemli unsurun yeterli su tüketimi olduğunu söyledi.

Limonun bir meyve olduğunu ve karbonhidrat içerdiğini hatırlatan Akın, limon eklenen su ile sade su arasında küçük farklılıklar bulunduğunu ancak bu farkın abartılmaması gerektiğini belirtti.

Uzmanlara göre sağlıklı kilo kaybı; dengeli beslenme, düzenli fiziksel aktivite ve yeterli sıvı tüketiminin bir araya gelmesiyle mümkün oluyor. Limonlu su ise bu sürecin yalnızca küçük bir parçası olabilir.



👉🏼"LİMONLU SUYUN ZAYIFLAMAYA ETKİSİ VAR MIDIR?" VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...