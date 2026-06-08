Sporcular vitamin ve mineral ihtiyaçlarını nasıl karşılamalı?

Yoğun antrenman yapan sporcuların enerji harcamaları ve sıvı kayıpları daha fazla olduğu için bazı vitamin ve minerallere olan ihtiyaçları da artabiliyor. Uzman Diyetisyen İrem Tufan'a göre sporcularda performansın korunması ve toparlanmanın desteklenmesi için öncelikle vitamin ve mineral düzeylerinin yeterli olup olmadığının değerlendirilmesi gerekiyor.

Sporcular için öne çıkan vitamin ve mineraller

Uzman Diyetisyen İrem Tufan, sporcular açısından özellikle magnezyum, kalsiyum, D vitamini, omega-3 ve B12 vitamininin önem taşıdığını ifade ediyor.

Magnezyum

Magnezyum, vücutta yüzlerce biyokimyasal reaksiyonda görev alan önemli bir mineraldir. Kas fonksiyonlarının sürdürülmesi, enerji üretimi ve toparlanma süreçlerinde rol oynar. Tufan, sporcuların terleme yoluyla mineral kaybı yaşayabildiğini ve bu nedenle magnezyum düzeylerinin önemsenmesi gerektiğini belirtiyor.

Kalsiyum

Kalsiyum yalnızca kemik sağlığı için değil, kasların doğru şekilde çalışabilmesi için de gereklidir. Uzman Diyetisyen İrem Tufan, kalsiyum ve magnezyum arasında belirli bir denge bulunması gerektiğini, bu dengenin bozulmasının kas krampları ve kas ağrıları gibi sorunlara yol açabileceğini ifade ediyor.

D vitamini

Her ne kadar vitamin olarak adlandırılsa da D vitamini vücutta hormon benzeri görevler üstlenir. D vitamini eksikliğinin bağışıklık sisteminden hormonal dengeye, kas fonksiyonlarından sportif performansa kadar birçok alanı etkileyebileceğini belirten Tufan, sporcuların D vitamini seviyelerini takip etmelerinin önemine dikkat çekiyor.

Omega-3

Omega-3 yağ asitleri, genel sağlık üzerinde olduğu kadar egzersiz sonrası toparlanma süreçlerinde de önemli rol oynayabilir. Uzman Diyetisyen İrem Tufan, sporcuların omega-3 alımına özen göstermeleri gerektiğini vurguluyor.

B12 vitamini

B12 vitamini sinir sistemi fonksiyonları açısından önemli bir vitamindir. Tufan'a göre B12 vitamini, kas ve beyin arasındaki iletişimin sağlıklı şekilde sürdürülmesine katkıda bulunurken zihinsel performansın desteklenmesinde de rol oynuyor.

Takviyeden önce beslenme düzeni gözden geçirilmeli

Uzman Diyetisyen İrem Tufan, vitamin ve mineral desteği planlanmadan önce kişinin beslenme alışkanlıklarının değerlendirilmesi gerektiğini söylüyor. Yeterli sıvı tüketimi, sebze ve meyveden zengin beslenme, posa alımının artırılması ve dengeli öğün planlamasının ilk adım olduğunu belirtiyor.

Tufan, sporcuların yoğun antrenmanlar nedeniyle sodyum ve magnezyum gibi mineralleri daha fazla kaybedebileceğini ancak her eksikliğin doğrudan takviye gerektirmediğini ifade ediyor. Öncelikle kan değerlerinin değerlendirilmesi ve eksikliklerin tespit edilmesi gerektiğini vurguluyor.

Her takviye herkese uygun olmayabilir

Uzman Diyetisyen İrem Tufan, özellikle magnezyum konusunda önemli bir noktaya dikkat çekiyor: Her magnezyum formu aynı değildir. Magnezyumun farklı türleri bulunur ve her birinin kullanım amacı farklı olabilir. Bu nedenle takviye seçiminin kişisel ihtiyaçlara göre yapılması gerektiğini belirtiyor.

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