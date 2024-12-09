7 Günlük Egzersiz Rutini

Örnek Antrenman Programı

Pazartesi: Kardiyo

Salı: Alt vücut

Çarşamba: Üst vücut ve gövde

Perşembe: Aktif dinlenme ve iyileşme

Cuma: Kalçalara odaklanarak alt vücut

Cumartesi: Üst vücut

Pazar: Dinlenme ve iyileşme

Beslenme

Dengeli beslenin: Bol bol meyve, sebze, tam tahıl, sağlıklı yağlar ve protein tüketin.

Hidrate kalın: Gün boyunca bol su için.

İşlenmiş gıdalardan kaçının: Şekerli içecekler, fast food ve hazır paketlenmiş gıdaları tüketiminizi sınırlayın.

İpuçları

Düzenli olun: Egzersizleri hayatınızın bir parçası haline getirin.

Sabırlı olun: Sonuçları hemen görmeyi beklemeyin.

Dinlenin: Vücudunuzun iyileşmesi için yeterli uyku alın.

Bir arkadaşınızla birlikte egzersiz yapın: Motivasyonunuzu artırın.

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