7 Günlük Egzersiz Rutini

Örnek Antrenman Programı
Pazartesi: Kardiyo
Salı: Alt vücut
Çarşamba: Üst vücut ve gövde
Perşembe: Aktif dinlenme ve iyileşme
Cuma: Kalçalara odaklanarak alt vücut
Cumartesi: Üst vücut
Pazar: Dinlenme ve iyileşme
Beslenme
Dengeli beslenin: Bol bol meyve, sebze, tam tahıl, sağlıklı yağlar ve protein tüketin.
Hidrate kalın: Gün boyunca bol su için.
İşlenmiş gıdalardan kaçının: Şekerli içecekler, fast food ve hazır paketlenmiş gıdaları tüketiminizi sınırlayın.
İpuçları
Düzenli olun: Egzersizleri hayatınızın bir parçası haline getirin.
Sabırlı olun: Sonuçları hemen görmeyi beklemeyin.
Dinlenin: Vücudunuzun iyileşmesi için yeterli uyku alın.
Bir arkadaşınızla birlikte egzersiz yapın: Motivasyonunuzu artırın.
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