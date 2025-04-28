Evde egzersiz yaparken iyi bir ısınma için 5 önemli hareket

1.Kol Çevirmeler (Arm Circles)

Kol çevirmeler, omuzlarınızı ısıtarak eklem hareketliliğini artırır. Ayakta durun, kollarınızı yanlara açın ve küçük dairesel hareketlerle başlayın. Ardından daireleri büyüterek devam edin. 30 saniye boyunca küçük daireler, ardından 30 saniye büyük daireler yapın.

2. Bacak Sallama (Leg Swings)

Bacak sallama, kalça eklemine esneklik kazandırır ve bacak kaslarını ısıtır. Bir duvara veya düz bir yüzeye tutunarak, bir bacağınızı öne ve arkaya doğru sallayın. 10-15 tekrar yaptıktan sonra bacakları değiştirin. Hem ön hem de arka bacak kaslarını çalıştırarak ısınmayı sağlar.

3. Yüksek Dizler (High Knees)

Yüksek dizler, kalp atışınızı artırarak tüm vücudunuzu ısıtmaya yardımcı olur. Dizlerinizi sırayla yüksek tutarak, tempolu bir şekilde koşar gibi yerinde yükseltin. 30 saniye boyunca yapabilirsiniz. Bu hareket, bacak kaslarınızı ve kalçalarınızı ısıtır.

4. Dönme Hareketi (Torso Twists)

Bu hareket, bel ve sırt kaslarını ısındırır. Ayaklarınızı omuz genişliğinde açarak, kollarınızı omuz hizasında açın. Ardından üst vücudunuzu sağa ve sola çevirerek gövde dönüşleri yapın. Her dönüşte biraz daha hızlanarak 30 saniye boyunca uygulayın.

5. Lunge ve Twist (Lunge With Twist)

Bu hareket, bacak, kalça ve sırt kaslarını çalıştırırken aynı zamanda esneklik sağlar. Ayakta durun, bir bacağınızı öne atarak lunge pozisyonuna gelin. Bu pozisyonda, vücudunuzu öndeki bacağınızın yönüne doğru çevirin ve birkaç saniye bekleyin. Ardından, diğer bacakla tekrarlayın. Her bacak için 10-15 tekrar yapabilirsiniz.

Bu ısınma hareketleri, egzersiz öncesinde vücudunuzu daha verimli çalışmaya hazırlar ve sakatlanma riskini azaltır. Spor öncesi bu tür bir ısınma yapmak oldukça faydalıdır!