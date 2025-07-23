Hareketsiz yaşamın gizli zararları: Vücudunda fark etmeden neler değişiyor?

Günümüzün en büyük sorunlarından biri: hareketsizlik. Uzun süre oturmak, düzenli egzersiz yapmamak ve düşük fiziksel aktivite, yalnızca kiloyu değil, tüm sağlığı etkiliyor. İşte hareketsiz yaşamın vücudunda fark ettirmeden yarattığı 5 önemli değişim:

1. Kas gücünde zayıflama

Hareketsizlik kasların güçsüzleşmesine yol açar. Bu durum, özellikle bel ve diz bölgesinde ağrı ve sakatlanma riskini artırır.

2. Metabolizma yavaşlaması

Hareketsizlik yağ yakımını azaltır, kan şekeri ve insülin dengesini bozar. Uzun vadede diyabet ve kilo alımı için zemin hazırlar.

3. Dolaşım sorunları

Saatlerce oturmak kan dolaşımını yavaşlatır, bacaklarda ödem ve varis riskini yükseltir. Kalp damar sağlığı da olumsuz etkilenir.

4. Ruh hali bozuklukları

Fiziksel aktivite endorfin salgısını artırır. Hareketsizlik, stres ve depresyonun sessiz tetikçilerindendir.

5. Kemik sağlığında gerileme

Düşük aktivite kemik yoğunluğunu azaltarak ilerleyen yaşlarda osteoporoz riskini artırır.

Ne yapabilirsin?

Her 30 dakikada bir kısa yürüyüş molası ver.

Günlük 20–30 dakika tempolu yürüyüş veya esneme ekle.

Masa başı çalışıyorsan basit ofis egzersizlerini rutine dahil et.

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