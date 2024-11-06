Kaısm Ayı Sebze Ve Meyveleri

Neden Mevsimsel Beslenmeliyiz?

Mevsiminde tüketilen sebze ve meyveler, daha taze, daha lezzetli ve daha besleyicidir. Ayrıca, yerel üretimi destekler ve çevreye duyarlı bir tüketim alışkanlığı oluşturur.

Kasım Ayında Tüketilebilecek Sebzeler

Kasım ayında sofralarımızın vazgeçilmezi olan sebzeler arasında;

Kereviz: C vitamini deposu olan kereviz, aynı zamanda lif bakımından da zengindir. Çorbalar, salatalar ve güveçlerde kullanılabilir.

Karnabahar: Kükürtlü bileşikler açısından zengin olan karnabahar, bağışıklık sistemini güçlendirir. Farklı pişirme yöntemleriyle tüketilebilir.

Ispanak: Demir, kalsiyum ve A vitamini açısından zengin olan ıspanak, özellikle bebekler ve çocukların beslenmesinde önemli bir yer tutar.

Pırasa: Lifli yapısı sayesinde sindirimi kolaylaştırır. Dolmalar, çorbalar ve güveçlerde kullanılabilir.

Havuç: A vitamini bakımından zengin olan havuç, göz sağlığı için önemlidir. Salatalarda, çorbalarda ve sebze yemeklerinde kullanılabilir.

Şalgam: C vitamini, potasyum ve kalsiyum içerir. Salatalarda, çorbalarda ve turşularda kullanılabilir.

Kasım Ayında Tüketilebilecek Meyveler

Portakal: C vitamini deposu olan portakal, bağışıklık sistemini güçlendirir.

Elma: Lifli yapısı sayesinde sindirimi kolaylaştırır.

Mandalina: Portakal gibi C vitamini bakımından zengindir.

Üzüm: Antioksidan özelliği sayesinde yaşlanma karşıtı etkileri vardır.

Muz: Potasyum bakımından zengin olan muz, kas kramplarını önler.

Armut: Lifli yapısı sayesinde tokluk hissi verir.

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