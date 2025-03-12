Oruç tutarken egzersiz yapmanın 5 püf noktası

Egzersiz Saatini İyi Seçin: Oruç tutarken en ideal egzersiz zamanları, iftardan en az iki saat sonrası veya sahurdan önceki birkaç saattir. İftar sonrası egzersiz, yemeğin ardından enerji seviyeniz yüksek olurken, sahurdan önceki egzersiz ise oruç boyunca enerjik hissetmenizi sağlar.

Düşük Yoğunluklu Egzersizleri Tercih Edin: Oruç sırasında yoğun egzersizler yapmak zorlayıcı olabilir. Hafif yürüyüş, yoga, pilates veya düşük yoğunluklu kardiyo egzersizleri gibi aktiviteler daha uygun olacaktır.

Vücudunuzu Dinleyin: Egzersiz sırasında yorgunluk, baş dönmesi ya da halsizlik hissediyorsanız, hemen durun ve dinlenmeye geçin. Oruçlu iken vücudunuzu zorlamamak önemlidir.

Bol Su İçmeye Özen Gösterin: İftar ve sahur arasında su içmeyi unutmayın. Egzersiz öncesi ve sonrasında su alımına dikkat ederek, vücudunuzun su dengesini koruyabilirsiniz.

Yavaş Başlayın ve Kademeli Olarak Artırın: Egzersize başlarken yoğunluğu düşük tutun. Zamanla, vücudunuz alıştıkça egzersiz süresini ve yoğunluğunu artırabilirsiniz.

Uyarı: Herhangi bir tıbbi tedavi ya da öneri yerine geçmez. Lütfen doktorunuza danışınız.

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