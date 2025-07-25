Spor yapmadan kilo verilir mi?

Kilo vermek isteyen birçok kişi ilk olarak egzersize yöneliyor. Peki sadece beslenme düzeniyle spor yapmadan kilo vermek mümkün mü? Evet, mümkün. Ancak uzun vadeli ve sağlıklı bir şekilde kilo kaybı için sporun katkısı yadsınamaz.

Beslenme en büyük etken

Kilo vermede en kritik faktör kalori açığıdır. Yani harcadığından daha az kalori almak. Sağlıklı ve dengeli bir diyetle spor yapmadan da kilo kaybı sağlayabilirsin.

Spor neden önemli?

Kas kaybını önler: Sadece diyet yapıldığında kas kaybı riski artar. Egzersiz, kas kütlesini korur.

Metabolizmayı hızlandırır: Düzenli hareket enerji harcamanı artırır ve kilo vermeyi kolaylaştırır.

Vücut şeklini iyileştirir: Kilo kaybı sonrası sarkmaları azaltır ve sıkı bir görünüm sağlar.

Ruh halini destekler: Egzersiz endorfin salgısını artırarak motivasyonu yükseltir.

Peki nasıl ilerlenmeli?

Öncelik beslenme: Kalori açığını sağlıklı bir şekilde oluştur.

Hafif hareket ekle: Spor yapmasan bile günlük yürüyüş, esneme veya basit aktivitelerle metabolizmanı destekle.

Protein tüketimini artır: Kas kaybını önler ve tokluk sağlar.

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