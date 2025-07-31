Evde kısa sürede kalori yakan 7 etkili egzersiz

Yoğun bir tempoda yaşıyorsan ve spor salonuna gitmeye vaktin yoksa, üzülme. Evde yapabileceğin kısa ama etkili egzersizlerle metabolizmanı hızlandırabilir ve kalori yakabilirsin. İşte günde sadece 15–20 dakika ayırarak uygulayabileceğin 7 egzersiz:

1. Jumping jacks (Zıplama hareketi)

Tüm vücudu çalıştırır, kalp atışını hızlandırarak yağ yakımını başlatır.

2. Dağ tırmanışı (Mountain climber)

Karın, omuz ve bacak kaslarını aynı anda çalıştıran mükemmel bir kardiyo egzersizi.

3. Squat

Kalça, bacak ve core kaslarını güçlendirir, aynı zamanda yüksek kalori yakar.

4. Plank

Karın kaslarını çalıştırır ve vücuda dayanıklılık kazandırır. Daha etkili sonuç için yan plank varyasyonlarını deneyebilirsin.

5. Burpee

Tüm vücudu çalıştıran en etkili egzersizlerden biri. Kısa sürede nabzı yükseltir ve yağ yakımını hızlandırır.

6. High knees (Yüksek diz koşusu)

Kardiyo için harika bir seçenek. Metabolizmayı hızlandırır ve bacak kaslarını güçlendirir.

7. Şınav (Push-up)

Göğüs, omuz ve kol kaslarını çalıştırır; yağ yakımı için temel kuvvet hareketlerinden biridir.

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