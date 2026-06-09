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Kilo vermek için evde hangi egzersizler tercih edilmeli

Kilo verme sürecinde düzenli egzersiz ve dengeli beslenme birlikte önemli rol oynar. Evde uygulanabilen basit ama etkili egzersizlerle günlük hareket miktarınızı artırabilir, enerji harcamanızı destekleyebilir ve daha aktif bir yaşam tarzı oluşturabilirsiniz.

Evde Yapılacak Hareketler Haberleri 09 Haziran 2026 12:21 Güncellenme: 09 Haziran 2026 Salı 12:21
Kilo vermek için evde hangi egzersizler tercih edilmeli

Kilo verme sürecinin temelinde, harcanan enerjinin alınan enerjiden fazla olması yer alır. Evde yapılan egzersizler günlük enerji harcamasını artırmaya yardımcı olabilir. Özellikle düzenli uygulanan antrenmanlar, sağlıklı beslenme alışkanlıklarıyla birleştiğinde kilo kontrolünü destekleyebilir.

Kardiyo egzersizleri ile hareketliliğinizi artırın

Kardiyo çalışmaları kalp atış hızını yükselterek enerji harcamasını artırabilir. Ev ortamında kolayca uygulanabilecek bazı kardiyo egzersizleri şunlardır:

Yerinde koşu
İp atlama
Jumping jack
Diz çekme hareketleri
Dağcı tırmanışı (mountain climber)
Burpee

Bu egzersizler kısa sürelerde bile etkili bir hareketlilik sağlayabilir.

Vücut ağırlığı egzersizlerini ihmal etmeyin

Kas kütlesinin korunması, kilo verme sürecinde önemli bir avantaj sağlayabilir. Bu nedenle sadece kardiyo değil, kuvvet egzersizleri de programda yer almalıdır.

Evde uygulanabilecek temel kuvvet egzersizleri:

Squat
Şınav
Lunge
Glute bridge
Plank
Bird dog

Bu hareketler birçok kas grubunu aynı anda çalıştırarak genel kondisyonun gelişmesine katkıda bulunabilir.

Dairesel antrenmanlar tercih edilebilir

Birden fazla egzersizin kısa dinlenme aralıklarıyla peş peşe uygulanması, antrenman yoğunluğunu artırabilir.

Örnek bir devre:

30 saniye squat
30 saniye jumping jack
30 saniye şınav
30 saniye mountain climber
30 saniye plank

Bu devre birkaç tur tekrar edilerek etkili bir ev antrenmanı oluşturulabilir.

Günlük hareket miktarını artırın

Sadece egzersiz yapmak değil, gün içerisindeki genel hareket düzeyi de önemlidir. Uzun süre oturmak yerine:

Düzenli yürüyüş yapmak
Merdiven kullanmak
Kısa hareket molaları vermek
Ev işlerinde daha aktif olmak

gibi alışkanlıklar günlük enerji harcamasını artırabilir.

Beslenme olmadan egzersiz tek başına yeterli olmayabilir

Egzersiz kilo verme sürecine destek olsa da beslenme alışkanlıkları büyük önem taşır. Dengeli öğünler oluşturmak, yeterli protein almak ve aşırı enerji alımından kaçınmak süreci daha sürdürülebilir hale getirebilir.

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