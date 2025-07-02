Yaz akşamlarında zihnini ve bedenini rahatlatmanın yolları

Gün boyu sıcak hava, kalabalık ve hareketlilik derken yaz akşamları sakinleşmek, zihni ve bedeni rahatlatmak için en ideal zamandır. Doğru alışkanlıklarla hem uyku kaliten artar hem de ruh halin dengelenir. İşte öneriler:

🌙 1. Akşam Serinliğinde Yürüyüş

Günün yorgunluğunu atmak, sinir sistemini sakinleştirmek için hafif tempolu yürüyüş yap.

Park, sahil kenarı veya doğayla iç içe alanlar en etkili olanıdır.

🍵 2. Bitki Çayı ile Sakinleş

Yaz akşamları için serinletici nane, papatya veya melisa çayı tercih edebilirsin.

Sıvı kaybını dengelerken zihni ve bedeni rahatlatır.

🧘‍♀️ 3. Açık Havada Esneme veya Yoga

Kasları gevşetmek, beden farkındalığını artırmak için basit esneme hareketleri yap.

Yoga pozları ve nefes çalışmaları uykuya hazırlık için idealdir.

📵 4. Ekran Detoksu

Uyku öncesi telefon, tablet, TV gibi mavi ışık kaynaklarından uzak dur.

Bunun yerine kitap okuyabilir, sakinleştirici müzikler dinleyebilirsin.

🛌 5. Serin, Karanlık ve Sessiz Bir Uyku Ortamı Yarat

Yazın uyku kalitesini korumak için oda serinliğini ve havalandırmayı önemse.

Hafif pijama ve pamuklu yatak örtüsü seçimi gece boyu konfor sağlar.

👉🏼 "KAHVALTININ BESLENMEDEKİ ÖNEMİ" VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...