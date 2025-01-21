Avokadolu Yoğurtlu Dip Sos Tarifi

Malzemeler:

1 adet olgun avokado

1/2 su bardağı süzme yoğurt (daha kremsi ve protein açısından zengin olması için)

1 yemek kaşığı taze limon suyu

1 diş sarımsak (isteğe bağlı, ince doğranmış)

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz ve karabiber (isteğe bağlı)

1 tatlı kaşığı taze doğranmış kişniş veya nane (isteğe bağlı)

1 çay kaşığı kimyon (isteğe bağlı)



Yapılışı:

Avokadoyu Hazırlayın:

Avokadonun kabuğunu soyun, çekirdeğini çıkarın ve bir kaba alın. Çatalla püre haline getirin.

Yoğurdu Ekleyin:

Süzme yoğurdu avokado püresine ekleyin ve karıştırarak iyice birleşmesini sağlayın.

Baharatları ve Limonu Ekleyin:

Limon suyunu, zeytinyağını, tuz ve karabiberi ilave edin. Dilerseniz ince doğranmış sarımsak, kişniş veya nane de ekleyebilirsiniz. Kimyon eklemek, dip sosa egzotik bir lezzet katacaktır.

Karıştırın ve Servis Edin:

Tüm malzemeler iyice karıştığında dip sos hazır. Krakerler, sebzeler (havuç, salatalık, kereviz gibi) veya tam tahıllı cipslerle servis edebilirsiniz.

Faydaları:

Avokado, sağlıklı yağlar ve lif açısından zengin olup, tokluk hissi verir ve cilt sağlığını destekler.

Süzme yoğurt, protein bakımından zengin olup, sindirim sistemine yardımcı olur ve probiyotik içerir.

Limon ve baharatlar, metabolizmayı hızlandırabilir ve lezzet katarken sağlıklı bir atıştırmalık sunar.

👉🏼 "Duygusal Yeme Nedir Ve Ne Yapmalı?" VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...