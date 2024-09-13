Fit Kandil Simidi Tarifi

Malzemeler:
1 adet yumurta (sarısı içine, beyazı üstüne)
2 çorba kaşığı tahin
4 çorba kaşığı zeytinyağı
1 çay kaşığı karbonat
1 yemek kaşığı elma sirkesi
2 su bardağı (200 ml lik) tam buğday unu
1 çorba kaşığı susam
1 çorba kaşığı (tepeleme) çörek otu
Yapılışı:
Karışımı Hazırlama: Yumurta sarısı dışındaki tüm malzemeleri bir kasede iyice karıştırın.
Hamuru Yoğurma: Unu yavaş yavaş ekleyerek kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edin.
Simit Şeklini Vermek: Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp, elinizle yuvarlayarak simit şekli verin.
Üzerini Hazırlamak: Yumurta akını çırpın ve simitlerin üzerine sürün. Son olarak susam ve çörek otu ile süsleyin.
Pişirme: Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin.
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