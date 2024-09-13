Fit Kandil Simidi Tarifi

Malzemeler:

1 adet yumurta (sarısı içine, beyazı üstüne)

2 çorba kaşığı tahin

4 çorba kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı karbonat

1 yemek kaşığı elma sirkesi

2 su bardağı (200 ml lik) tam buğday unu

1 çorba kaşığı susam

1 çorba kaşığı (tepeleme) çörek otu

Yapılışı:

Karışımı Hazırlama: Yumurta sarısı dışındaki tüm malzemeleri bir kasede iyice karıştırın.

Hamuru Yoğurma: Unu yavaş yavaş ekleyerek kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edin.

Simit Şeklini Vermek: Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp, elinizle yuvarlayarak simit şekli verin.

Üzerini Hazırlamak: Yumurta akını çırpın ve simitlerin üzerine sürün. Son olarak susam ve çörek otu ile süsleyin.

Pişirme: Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin.

👉🏼 1 DAKİKADA ÖN KOL GELİŞTİRME VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...