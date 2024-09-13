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Fit Kandil Simidi Tarifi

Sağlıklı ve lezzetli bir atıştırmalık arayanlar için mükemmel bir seçenek olan fit kandil simidi tarifi, geleneksel lezzeti daha hafif bir versiyonda sunuyor.

Fit Tarifler Haberleri 13 Eylül 2024 16:05 Güncellenme: 13 Eylül 2024 Cuma 16:05
Fit Kandil Simidi Tarifi

Malzemeler:

1 adet yumurta (sarısı içine, beyazı üstüne)
2 çorba kaşığı tahin
4 çorba kaşığı zeytinyağı
1 çay kaşığı karbonat
1 yemek kaşığı elma sirkesi
2 su bardağı (200 ml lik) tam buğday unu
1 çorba kaşığı susam
1 çorba kaşığı (tepeleme) çörek otu

Yapılışı:

Karışımı Hazırlama: Yumurta sarısı dışındaki tüm malzemeleri bir kasede iyice karıştırın.
Hamuru Yoğurma: Unu yavaş yavaş ekleyerek kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edin.
Simit Şeklini Vermek: Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp, elinizle yuvarlayarak simit şekli verin.
Üzerini Hazırlamak: Yumurta akını çırpın ve simitlerin üzerine sürün. Son olarak susam ve çörek otu ile süsleyin.
Pişirme: Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin.

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