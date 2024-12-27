Fit Yeni Yıl Atıştırmalıkları🎄

1. Avokadolu Karabuğday Cipsleri

Avokado, sağlıklı yağlar açısından zengindir ve cipslerle birlikte mükemmel bir atıştırmalık alternatifi oluşturur. Karabuğday cipsleri, glütensiz ve besleyici bir seçenek sunar.

Nasıl yapılır?

Karabuğday cipslerini bir tabağa koyun.

Üzerine dilimlenmiş avokado ekleyin.

Biraz limon suyu, tuz ve karabiberle tatlandırın.

Faydası: Sağlıklı yağlar, lif ve vitaminler içerir.

2. Fırınlanmış Havuç ve Tatlı Patates Cipsleri

Tatlı patates ve havuç, vitamin ve mineral açısından zengindir. Fırınlanarak yapılan cipsler, atıştırmalık olarak mükemmel bir seçenek sunar.

Nasıl yapılır?

Tatlı patates ve havuçları ince dilimler halinde kesin.

Zeytinyağı, tuz ve karabiberle harmanlayın.

180°C'de fırınlayın ve çıtır hale gelene kadar pişirin.

Faydası: Karotenoidler, A vitamini ve lif içerir.

3. Sebzeli Humus

Humus, nohut ve tahin gibi besleyici malzemeler içerir. Sebzelerle birlikte mükemmel bir atıştırmalık alternatifi sunar.

Nasıl yapılır?

Bir kaseye humus koyun.

Yanında havuç, salatalık, kereviz gibi doğranmış sebzelerle servis edin.

Faydası: Protein ve sağlıklı yağlar içerir, sindirim sistemini destekler.

4. Fırınlanmış Kabak Cipsleri

Kabak cipsleri, kalorisi düşük ve besleyici bir alternatiftir. Fırınlanarak yağda kızartılmış olmanın aksine daha sağlıklı hale gelir.

Nasıl yapılır?

Kabakları ince dilimler halinde kesin.

Zeytinyağı, tuz ve baharatlarla karıştırarak fırınlayın.

Faydası: Düşük kalorili, lif ve vitamin bakımından zengindir.

5. Kinoa ve Sebze Salatası

Kinoa, yüksek protein ve lif içeriği ile mükemmel bir besin kaynağıdır. Sebzelerle yapılan bir salata, lezzetli ve doyurucu bir atıştırmalık olabilir.

Nasıl yapılır?

Haşlanmış kinoayı sebzeler (domates, salatalık, biber) ile karıştırın.

Zeytinyağı, limon suyu, tuz ve karabiberle tatlandırın.

Faydası: Protein, lif, antioksidanlar ve vitaminler içerir.

6. Çikolatalı Fındıklı Enerji Topları

Ev yapımı enerji topları, tatlı ihtiyacınızı karşılar ve sağlıklı yağlar ile doğal tatlandırıcılar içerir.

Nasıl yapılır?

Fındık, yulaf, hurma, kakao ve hindistancevizi rendesini karıştırın.

Küçük toplar haline getirip buzdolabında bekletin.

Faydası: Doğal şeker, sağlıklı yağlar ve lif içerir.

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