Havuç Çorbası Tarifi:

Malzemeler:

2 adet havuç

1 adet soğan

1 diş sarımsak

1 yemek kaşığı zeytinyağı

5 su bardağı su

Tuz, karabiber

Yoğurt (isteğe bağlı)

Yapılışı:

Havuçları ve soğanı doğrayın. Sarımsağı ezin.

Tencereye zeytinyağını alın ve soğanı kavurun.

Havuçları ekleyip birkaç dakika daha kavurun.

Suyu ekleyip kaynatın.

Kısık ateşte havuçlar yumuşayana kadar pişirin.

Blenderdan geçirin veya çatalla ezerek pürüzsüz bir kıvam alın.

Tuz ve karabiber ile tatlandırın.

İsterseniz üzerine yoğurt ekleyebilirsiniz.

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