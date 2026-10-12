Muzla hazırlanabilecek 5 farklı fit tatlı tarifi

Doğal tatlılığı ve farklı tariflerde kullanılabilmesiyle öne çıkan muz, evde hazırlanan fit tatlılar için pratik bir malzemedir. Olgun muzlar, tatlılara şeker ilave etmeden lezzet kazandırmaya yardımcı olurken yulaf, yoğurt, kakao ve kuruyemiş gibi malzemelerle bir araya geldiğinde farklı alternatifler sunar. Üstelik bu tarifleri hazırlamak için profesyonel mutfak ekipmanlarına ihtiyacınız yok. İşte muzla hazırlayabileceğiniz 5 pratik fit tatlı tarifi!

1. Muzlu ve kakaolu fit puding

Malzemeler:

1 olgun muz

1 yemek kaşığı şekersiz kakao

3 yemek kaşığı yoğurt

İsteğe bağlı tarçın

Hazırlanışı:

Muzu bir kasede çatalla ezin. Kakao ve yoğurdu ekleyerek pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar karıştırın. Dilerseniz üzerine biraz tarçın serpin ve buzdolabında 15-20 dakika dinlendirin. Daha yoğun bir kıvam için yoğurt miktarını azaltabilirsiniz.

2. Fırında muzlu yulaf kurabiyesi

Malzemeler:

1 olgun muz

4 yemek kaşığı yulaf ezmesi

1 çay kaşığı tarçın

1 yemek kaşığı doğranmış ceviz

Hazırlanışı:

Muzu ezin ve yulaf ezmesi, tarçın ve cevizle karıştırın. Karışımdan küçük parçalar alarak yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 12-15 dakika pişirin. Kurabiyeleri fırından çıkardıktan sonra soğumaya bırakın.

3. Çikolatalı donmuş muz dilimleri

Malzemeler:

1 muz

2 kare bitter çikolata

1 tatlı kaşığı dövülmüş fındık

Hazırlanışı:

Muzu dilimleyin ve yağlı kağıt serilmiş bir tabağa yerleştirin. Bitter çikolatayı benmari usulü eritin. Muz dilimlerinin üzerine ince bir tabaka halinde çikolata gezdirin ve fındık parçalarını serpin. Dilimleri dondurucuda yaklaşık 1-2 saat bekletin. Serinletici bir tatlı alternatifi için servis etmeden birkaç dakika önce dışarı çıkarın.

4. Muzlu ve yoğurtlu dondurma

Malzemeler:

1 olgun muz

3 yemek kaşığı yoğurt

3-4 adet çilek

İsteğe bağlı tarçın

Hazırlanışı:

Muzu dilimleyerek dondurucuda birkaç saat bekletin. Donmuş muzları yoğurt ve çilekle birlikte blenderdan geçirin. Karışım kremsi bir kıvama ulaştığında servis edebilirsiniz. Daha sert bir dondurma kıvamı isterseniz karışımı tekrar dondurucuda 30-60 dakika bekletin.

5. Muzlu ve fıstık ezmeli enerji topları

Malzemeler:

Yarım olgun muz

4 yemek kaşığı yulaf ezmesi

1 tatlı kaşığı şekersiz fıstık ezmesi

1 çay kaşığı kakao

Hazırlanışı:

Muzu ezin ve fıstık ezmesiyle karıştırın. Yulaf ezmesi ile kakaoyu ekleyerek şekil verilebilen bir karışım hazırlayın. Karışım çok yumuşaksa biraz daha yulaf ekleyin. Küçük toplar hazırlayarak buzdolabında yaklaşık 30 dakika dinlendirin.

Fit tatlı hazırlarken nelere dikkat edilmeli?

Muzla hazırlanan tatlılarda ilave şeker miktarını azaltmak mümkün olsa da bu tarifler otomatik olarak düşük kalorili hale gelmez. Kullanılan muzun büyüklüğü, çikolata, kuruyemiş, fıstık ezmesi ve diğer malzemelerin miktarı toplam enerji içeriğini etkiler. Bu nedenle porsiyonları ihtiyacınıza göre ayarlamak önemlidir.

Tariflerin besleyici değerini artırmak için yoğurt, yulaf ve kuruyemiş gibi farklı malzemelerden yararlanabilirsiniz. Böylece tatlı ihtiyacınızı karşılarken günlük beslenmenizde çeşitlilik sağlayabilirsin.

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