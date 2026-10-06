Ocak ve fırın gerektirmiyor: 2 pratik fit tarif

Sağlıklı ve pratik bir şeyler hazırlamak için her zaman ocağın veya fırının başına geçmek gerekmiyor. Özellikle sıcak havalarda ya da mutfakta fazla zaman geçirmek istemediğiniz günlerde pişirme gerektirmeyen tarifler kurtarıcı olabilir.

İşte kısa sürede hazırlayabileceğiniz iki farklı fit tarif:

1. Yoğurtlu çilekli fit kase

Tatlı isteğinizi daha dengeli bir atıştırmalıkla karşılamak istediğinizde hazırlayabileceğiniz bu tarif, yalnızca birkaç malzemeden oluşuyor.

Malzemeler

4-5 yemek kaşığı yoğurt

5-6 adet çilek

1 yemek kaşığı yulaf ezmesi

1 tatlı kaşığı chia tohumu

1 tatlı kaşığı fıstık ezmesi

İsteğe bağlı tarçın

Yapılışı

Çilekleri küçük parçalar halinde doğrayın. Bir kasede yoğurt, yulaf ezmesi ve chia tohumunu karıştırın. Üzerine doğradığınız çilekleri ekleyin.

Son olarak fıstık ezmesini üzerine gezdirin ve isterseniz tarçın serpin. Malzemeleri karıştırarak veya katmanlı şekilde servis edebilirsiniz.

İpucu: Daha yoğun bir kıvam isterseniz hazırladığınız kaseyi buzdolabında 15-20 dakika dinlendirebilirsiniz.

2. Lor peynirli avokadolu fit tost ekmeği

Pişirme gerektirmeyen bu tarif, tuzlu bir alternatif arayanlar için hazırlanabilir. Özellikle kahvaltıda veya ara öğünde tercih edilebilir.

Malzemeler

2 dilim tam tahıllı ekmek

3 yemek kaşığı lor peyniri

Yarım avokado

4-5 adet cherry domates

Birkaç damla limon suyu

Karabiber

İsteğe bağlı pul biber

Yapılışı

Avokadoyu bir kasede çatalla ezin ve üzerine birkaç damla limon suyu ekleyin. Tam tahıllı ekmeklerin üzerine önce lor peynirini, ardından ezilmiş avokadoyu sürün.

Cherry domatesleri ikiye bölerek üzerine yerleştirin. Karabiber ve isteğe bağlı pul biber ekleyerek servis edin.

İpucu: Daha ferah bir tat için üzerine ince kıyılmış maydanoz veya dereotu ekleyebilirsiniz.

Pişirmeden hazırlanan tarifler sağlıklı mı?

Bir tarifin pişirme gerektirmemesi, tek başına onu sağlıklı veya fit yapmaz. Kullanılan malzemelerin miktarı ve tarifin günlük beslenmedeki yeri de önemlidir.

Bu tariflerde yoğurt, lor peyniri, yulaf, avokado ve meyve gibi farklı besin gruplarına yer veriliyor. Ancak porsiyon miktarını günlük enerji ve beslenme ihtiyaçlarınıza göre değerlendirmek gerekir.

Pişirme gerektirmeyen tariflerin en önemli avantajı ise hazırlama süresini kısaltmalarıdır. Bu nedenle özellikle yoğun günlerde pratik bir alternatif olarak değerlendirilebilirler.

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