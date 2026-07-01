Protein açısından zengin tavuklu nohut salatası

Hazırlık süresi

15 dakika

Porsiyon

2 kişilik

Malzemeler



150 g haşlanmış tavuk göğsü (didiklenmiş)

1 su bardağı haşlanmış nohut

1 su bardağı karışık yeşillik (marul, roka, kıvırcık)

8-10 adet cherry domates

1 küçük salatalık

¼ adet kırmızı soğan

1 yemek kaşığı haşlanmış mısır (isteğe bağlı)

1 yemek kaşığı nar ekşisi (isteğe bağlı)

Sosu için:

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Yarım limonun suyu

Tuz

Karabiber

Kekik



Yapılışı



Yeşillikleri yıkayıp iri parçalar halinde doğrayın.

Cherry domatesleri ikiye, salatalığı küp küp ve kırmızı soğanı ince dilimler halinde kesin.

Haşlanmış tavuk ve nohudu sebzelerin üzerine ekleyin.

Sos malzemelerini küçük bir kapta karıştırın.

Sosu salatanın üzerine gezdirin ve tüm malzemeleri nazikçe karıştırın.

Dilerseniz üzerine biraz maydanoz veya taze nane ekleyerek servis yapın.

Yaklaşık besin değerleri (1 porsiyon)

Kalori: 370 kcal

Protein: 33 g

Karbonhidrat: 23 g

Yağ: 15 g

Lif: 8 g

Bu salata; tavuktan gelen kaliteli protein ile nohutun bitkisel protein ve lif içeriğini bir araya getirerek uzun süre tok tutan, spor sonrası veya öğle yemeği için uygun, dengeli bir öğün alternatifi sunar.

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