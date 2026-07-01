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Haberler Fit Tarifler Protein açısından zengin tavuklu nohut salatası

Protein açısından zengin tavuklu nohut salatası

Protein açısından zengin salatalar, hem doyurucu hem de besleyici öğünler hazırlamak isteyenler için ideal bir seçenektir. Tavuk, nohut, yumurta veya baklagillerle zenginleştirilen fit salata tarifleri; günlük protein alımını desteklerken dengeli beslenmeye de katkı sağlayabilir.

Fit Tarifler Haberleri 01 Temmuz 2026 14:23 Güncellenme: 01 Temmuz 2026 Çarşamba 14:23
Protein açısından zengin tavuklu nohut salatası

Hazırlık süresi

15 dakika

Porsiyon

2 kişilik

Malzemeler

150 g haşlanmış tavuk göğsü (didiklenmiş)
1 su bardağı haşlanmış nohut
1 su bardağı karışık yeşillik (marul, roka, kıvırcık)
8-10 adet cherry domates
1 küçük salatalık
¼ adet kırmızı soğan
1 yemek kaşığı haşlanmış mısır (isteğe bağlı)
1 yemek kaşığı nar ekşisi (isteğe bağlı)

Sosu için:

1 yemek kaşığı zeytinyağı
Yarım limonun suyu
Tuz
Karabiber
Kekik

Yapılışı

Yeşillikleri yıkayıp iri parçalar halinde doğrayın.
Cherry domatesleri ikiye, salatalığı küp küp ve kırmızı soğanı ince dilimler halinde kesin.
Haşlanmış tavuk ve nohudu sebzelerin üzerine ekleyin.
Sos malzemelerini küçük bir kapta karıştırın.
Sosu salatanın üzerine gezdirin ve tüm malzemeleri nazikçe karıştırın.
Dilerseniz üzerine biraz maydanoz veya taze nane ekleyerek servis yapın.

Yaklaşık besin değerleri (1 porsiyon)

Kalori: 370 kcal
Protein: 33 g
Karbonhidrat: 23 g
Yağ: 15 g
Lif: 8 g

Bu salata; tavuktan gelen kaliteli protein ile nohutun bitkisel protein ve lif içeriğini bir araya getirerek uzun süre tok tutan, spor sonrası veya öğle yemeği için uygun, dengeli bir öğün alternatifi sunar.

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