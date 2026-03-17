KAPAT
Haberler Fit Tarifler Ramazan’da sağlıklı iftar yemeği: Izgara tavuk ve sebze tabağı

Fit Tarifler Haberleri 17 Mart 2026 15:22 Güncellenme: 17 Mart 2026 Salı 15:22
Ramazan ayında iftar sofraları genellikle ağır yemeklerle doludur ve bu durum sindirim sistemini zorlayabilir. Hafif, dengeli ve besleyici bir iftar seçeneği, hem tokluk hissi sağlar hem de gün boyu enerji seviyenizi korur. İşte hem lezzetli hem de sağlıklı bir iftar yemeği tarifi: ızgara tavuk ve sebze tabağı.

Malzemeler (2 kişilik)

2 adet tavuk göğsü

1 adet kabak

1 adet kırmızı biber

1 adet havuç

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

Tuz, karabiber, kekik veya istediğiniz baharatlar

Limon dilimleri (servis için)

Hazırlık ve Pişirme

Tavuk göğüslerini tuz, karabiber ve baharatlarla marine edin.

Sebzeleri ince dilimler halinde kesin ve zeytinyağı ile hafifçe karıştırın.

Izgarayı ısıtın ve önce tavukları, ardından sebzeleri her iki tarafını da pişirin.

Pişen tavuk ve sebzeleri tabağa alın, limon dilimleri ile servis edin.

İpucu: Yanına bir kase yoğurt veya taze yeşillik ekleyerek daha dengeli bir iftar menüsü oluşturabilirsiniz.

