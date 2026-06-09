Şekersiz ve protein açısından zengin dondurma tarifi

Yüksek proteinli dondurma tarifi



Malzemeler



2 adet dondurulmuş muz

200 gram süzme yoğurt

2 yemek kaşığı lor peyniri

1 yemek kaşığı şekersiz kakao

1 çay kaşığı vanilya özü (isteğe bağlı)

Üzeri için birkaç parça bitter çikolata veya fındık



Yapılışı



Dondurulmuş muzları birkaç dakika oda sıcaklığında bekletin.

Muz, süzme yoğurt, lor peyniri ve kakaoyu blendera alın.

Pürüzsüz ve kremsi bir kıvam elde edene kadar karıştırın.

Karışımı bir kaba aktarın ve yaklaşık 1-2 saat dondurucuda bekletin.

Servis etmeden önce üzerine bitter çikolata parçaları veya fındık ekleyebilirsiniz.



Neden iyi bir seçenek?



İlave şeker içermez.

Yoğurt ve lor peyniri sayesinde protein oranı yüksektir.

Muz sayesinde doğal tatlılık sağlar.

Yaz aylarında serinletici bir ara öğün olarak tüketilebilir.

Tatlı isteğini daha besleyici bir alternatifle karşılamaya yardımcı olabilir.

Yaklaşık 2 porsiyonluk bu tarif, kullanılan malzemelere göre değişmekle birlikte porsiyon başına yaklaşık 12-15 gram protein içerebilir. 🍨💪

👉🏼"SPORCULAR VİTAMİN VE MİNERAL İHTİYAÇLARINI HANGİ ÜRÜNLERDEN KARŞILAYABİLİR?" VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...