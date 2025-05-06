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Yaz sebzeleri ile yapılabilecek 3 sağlıklı salata tarifi

Yazın taze sebzeleriyle hem hafif hem de besleyici salatalar hazırlamak ister misiniz? Kavunlu, kabaklı, kinoalı ve daha birçok sağlıklı tarifle serinleten, tok tutan ve düşük kalorili salata önerileri bu yaz sofralarınıza ilham verecek!

Fit Tarifler Haberleri 06 Mayıs 2025 14:24 Güncellenme: 06 Mayıs 2025 Salı 14:24
Yaz sebzeleri ile yapılabilecek 3 sağlıklı salata tarifi

1. Kavunlu ve Beyaz Peynirli Salata

Malzemeler:

1/4 kavun (küp doğranmış)

1/2 salatalık (dilimlenmiş)

1/4 kırmızı soğan (ince dilimlenmiş)

100 gr beyaz peynir (küp doğranmış)

Birkaç dal taze nane

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı balzamik sirke

Tuz ve karabiber

Yapılışı:

Kavun, salatalık ve soğanı bir kaba alıp karıştırın.

Beyaz peyniri ekleyin.

Üzerine nane, zeytinyağı, balzamik sirke, tuz ve karabiberi ekleyip hafifçe karıştırın.

Soğuk servis edin.

2. Kabak ve Havuçlu Renkli Salata

Malzemeler:

2 küçük kabak (rendelenmiş)

1 büyük havuç (rendelenmiş)

1/2 kırmızı biber (doğranmış)

Bir avuç roka

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı limon suyu

Tuz ve karabiber

Yapılışı:

Kabak ve havuçları rendeleyin ve karıştırma kabına alın.

Kırmızı biberi ve rokeyi ekleyin.

Zeytinyağı, limon suyu, tuz ve karabiberle tatlandırın.

İsteğe göre üzerine chia tohumu veya fındık serpebilirsiniz.

Soğuk olarak servis edin.

3. Kinoalı Yeşil Sebze Salatası

Malzemeler:

1 su bardağı kinoa (haşlanmış)

1/2 avokado (dilimlenmiş)

Bir avuç taze fesleğen

1/2 salatalık (dilimlenmiş)

1/2 limon (suyu)

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz ve karabiber

Yapılışı:

Kinoayı haşlayıp soğumaya bırakın.

Soğuyan kinoayı bir kaba alıp salatalık, avokado ve fesleğenle karıştırın.

Limon suyu, zeytinyağı, tuz ve karabiberi ekleyip karıştırın.

Serinletici bir öğün için hemen servis edin.

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