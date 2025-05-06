Yaz sebzeleri ile yapılabilecek 3 sağlıklı salata tarifi

1. Kavunlu ve Beyaz Peynirli Salata
Malzemeler:
1/4 kavun (küp doğranmış)
1/2 salatalık (dilimlenmiş)
1/4 kırmızı soğan (ince dilimlenmiş)
100 gr beyaz peynir (küp doğranmış)
Birkaç dal taze nane
1 yemek kaşığı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı balzamik sirke
Tuz ve karabiber
Yapılışı:
Kavun, salatalık ve soğanı bir kaba alıp karıştırın.
Beyaz peyniri ekleyin.
Üzerine nane, zeytinyağı, balzamik sirke, tuz ve karabiberi ekleyip hafifçe karıştırın.
Soğuk servis edin.
2. Kabak ve Havuçlu Renkli Salata
Malzemeler:
2 küçük kabak (rendelenmiş)
1 büyük havuç (rendelenmiş)
1/2 kırmızı biber (doğranmış)
Bir avuç roka
1 yemek kaşığı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı limon suyu
Tuz ve karabiber
Yapılışı:
Kabak ve havuçları rendeleyin ve karıştırma kabına alın.
Kırmızı biberi ve rokeyi ekleyin.
Zeytinyağı, limon suyu, tuz ve karabiberle tatlandırın.
İsteğe göre üzerine chia tohumu veya fındık serpebilirsiniz.
Soğuk olarak servis edin.
3. Kinoalı Yeşil Sebze Salatası
Malzemeler:
1 su bardağı kinoa (haşlanmış)
1/2 avokado (dilimlenmiş)
Bir avuç taze fesleğen
1/2 salatalık (dilimlenmiş)
1/2 limon (suyu)
1 yemek kaşığı zeytinyağı
Tuz ve karabiber
Yapılışı:
Kinoayı haşlayıp soğumaya bırakın.
Soğuyan kinoayı bir kaba alıp salatalık, avokado ve fesleğenle karıştırın.
Limon suyu, zeytinyağı, tuz ve karabiberi ekleyip karıştırın.
Serinletici bir öğün için hemen servis edin.
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