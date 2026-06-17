Yüksek proteinli sebze köftesi nasıl yapılır?

Hem yüksek lifli hem de bitkisel protein açısından zengin olan bu tarif, ara öğün veya ana öğün olarak tercih edilebilir.

Malzemeler



1 su bardağı kırmızı mercimek

1 adet havuç (rendelenmiş)

1 adet kabak (rendelenmiş)

3 yemek kaşığı yulaf unu

1 adet yumurta

Maydanoz

Karabiber

Kimyon

Pul biber

Tuz



Yapılışı



Kırmızı mercimeği haşlayıp suyunu süzün.

Rendelenmiş havuç ve kabağın fazla suyunu sıkın.

Tüm malzemeleri geniş bir kapta karıştırın.

Karışımdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp şekil verin.

Yağlı kağıt serilmiş tepsiye dizin.

Önceden ısıtılmış 190 derece fırında yaklaşık 20-25 dakika pişirin.

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