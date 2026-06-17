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Yüksek proteinli sebze köftesi nasıl yapılır?

Protein ve lif açısından zengin fit mercimekli sebze köftesi, uzun süre tokluk sağlayan ve sağlıklı beslenme planlarına kolayca uyum sağlayan pratik bir tariftir.

Fit Tarifler Haberleri 17 Haziran 2026 10:14 Güncellenme: 17 Haziran 2026 Çarşamba 10:14
Yüksek proteinli sebze köftesi nasıl yapılır?

Hem yüksek lifli hem de bitkisel protein açısından zengin olan bu tarif, ara öğün veya ana öğün olarak tercih edilebilir.

Malzemeler

1 su bardağı kırmızı mercimek
1 adet havuç (rendelenmiş)
1 adet kabak (rendelenmiş)
3 yemek kaşığı yulaf unu
1 adet yumurta
Maydanoz
Karabiber
Kimyon
Pul biber
Tuz

Yapılışı

Kırmızı mercimeği haşlayıp suyunu süzün.
Rendelenmiş havuç ve kabağın fazla suyunu sıkın.
Tüm malzemeleri geniş bir kapta karıştırın.
Karışımdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp şekil verin.
Yağlı kağıt serilmiş tepsiye dizin.
Önceden ısıtılmış 190 derece fırında yaklaşık 20-25 dakika pişirin.

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