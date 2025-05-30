Dambılsız da olur: Evde kasları çalıştıran minimalist egzersizler

Spor salonuna gitmeden, dambıl veya ağırlık kullanmadan da etkili bir şekilde tüm vücudu çalıştırmak mümkün. Vücut ağırlığıyla yapılan egzersizler, hem kasları güçlendirir hem de denge, dayanıklılık ve esneklik kazandırır. Üstelik evde uygulaması son derece kolaydır. Sadece bir mat, biraz alan ve motivasyon yeterli!
1. Squat (Çömelme) – Alt Vücut
Kalça, bacak ve core kaslarını çalıştırır.
3 set x 15 tekrar
2. Push-up (Şınav) – Üst Vücut
Göğüs, kol ve omuz kaslarını güçlendirir.
Başlangıç için diz üstü versiyonu uygulanabilir.
3 set x 10 tekrar
3. Glute Bridge (Köprü) – Kalça & Core
Sırt üstü uzanıp kalçayı yukarı kaldırın, 2 saniye tutup indirin.
3 set x 12 tekrar
4. Plank – Tüm Vücut
Core stabilitesini ve dayanıklılığı artırır.
3 set x 30-60 saniye
5. Superman – Sırt ve Postür Desteği
Yüz üstü uzanıp kollar ve bacakları aynı anda yukarı kaldırın.
3 set x 10 tekrar (5 saniye tutarak)
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