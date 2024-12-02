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Eksantrik Egzersiz (Antrenman) Nedir?

Eksantrik egzersiz, kasın uzaması sırasında kuvvet ürettiği bir tür egzersizdir. Basitçe söylemek gerekirse, bir egzersizin indirme veya yavaşlama fazıdır. Örneğin, bir şınavda aşağı inerken veya bir ağırlığı yavaşça yere bırakırken kaslarınız eksantrik olarak çalışır.

Fitness Haberleri 02 Aralık 2024 16:20 Güncellenme: 02 Aralık 2024 Pazartesi 16:20
Eksantrik Egzersiz (Antrenman) Nedir?

Konsantrik ve Eksantrik Egzersiz Karşılaştırması:

Konsantrik Egzersiz: Kasın kısalmasıyla gerçekleşen harekettir. Örneğin, şınavda yukarı iterken veya bir ağırlığı yukarı kaldırırken kaslarınız konsantrik olarak çalışır.
Eksantrik Egzersiz: Kasın uzamasıyla gerçekleşen harekettir. Şınavda aşağı inerken veya ağırlığı yavaşça yere bırakırken kaslarınız eksantrik olarak çalışır.

Neden Eksantrik Egzersiz Yapmalısınız?

Güç Artışı: Eksantrik egzersizler, kasların daha fazla kuvvet üretmesine yardımcı olur.
Sakatlanma Riskini Azaltır: Eksantrik egzersizler, tendon ve bağları güçlendirerek spor yaralanmalarına karşı korur. Özellikle, Achilles tendiniti gibi tendon problemleri olan kişiler için faydalıdır.
Kas Kütlesi Artışı: Eksantrik egzersizler, kasların daha fazla mikro yırtılmasına neden olarak kas büyümesini teşvik eder.
Performans Artışı: Sporcular için eksantrik egzersizler, güç ve patlayıcılık gibi performans özelliklerini artırır.

Eksantrik Egzersiz Örnekleri:

Şınav: Aşağı inerken (eksantrik faz) daha yavaş ve kontrollü bir şekilde hareket etmek.
Squat: Aşağı inerken (eksantrik faz) daha yavaş ve kontrollü bir şekilde hareket etmek.
Deadlift: Ağırlığı yavaşça yere bırakırken (eksantrik faz) kaslarınızı gergin tutmak.
Merdiven inme: Her basamağı yavaşça inerken bacağınızdaki kasların uzamasına izin vermek.

Eksantrik Egzersiz Yaparken Nelere Dikkat Edilmeli?

Kontrol: Hareketleri yavaş ve kontrollü bir şekilde yapın.
Ağrı: Eğer şiddetli ağrı hissederseniz egzersizi durdurun.
İlerleme: Zamanla eksantrik tekrar sayınızı veya ağırlığınızı artırarak zorluğu kademeli olarak artırın.
Profesyonel Yardım: Özellikle bir sakatlık geçmişiniz varsa veya yeni bir egzersiz programına başlamadan önce bir fizyoterapiste danışın.

Eksantrik Egzersizlerin Faydaları:

Güç ve dayanıklılık artışı: Eksantrik kasılmalar, kasların daha fazla kuvvet üretmesine ve daha uzun süre dayanmasına yardımcı olur.
Sakatlanma riskini azaltma: Eksantrik egzersizler, tendon ve bağları güçlendirerek spor yaralanmalarına karşı korur.
Kas büyümesini teşvik etme: Eksantrik kasılmalar, kasların daha fazla mikro yırtılmasına neden olarak kas büyümesini destekler.
Performans artışı: Özellikle kuvvet ve güç gerektiren sporlarda performansı artırır.

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