Eksantrik Egzersiz (Antrenman) Nedir?

Konsantrik ve Eksantrik Egzersiz Karşılaştırması:
Konsantrik Egzersiz: Kasın kısalmasıyla gerçekleşen harekettir. Örneğin, şınavda yukarı iterken veya bir ağırlığı yukarı kaldırırken kaslarınız konsantrik olarak çalışır.
Eksantrik Egzersiz: Kasın uzamasıyla gerçekleşen harekettir. Şınavda aşağı inerken veya ağırlığı yavaşça yere bırakırken kaslarınız eksantrik olarak çalışır.
Neden Eksantrik Egzersiz Yapmalısınız?
Güç Artışı: Eksantrik egzersizler, kasların daha fazla kuvvet üretmesine yardımcı olur.
Sakatlanma Riskini Azaltır: Eksantrik egzersizler, tendon ve bağları güçlendirerek spor yaralanmalarına karşı korur. Özellikle, Achilles tendiniti gibi tendon problemleri olan kişiler için faydalıdır.
Kas Kütlesi Artışı: Eksantrik egzersizler, kasların daha fazla mikro yırtılmasına neden olarak kas büyümesini teşvik eder.
Performans Artışı: Sporcular için eksantrik egzersizler, güç ve patlayıcılık gibi performans özelliklerini artırır.
Eksantrik Egzersiz Örnekleri:
Şınav: Aşağı inerken (eksantrik faz) daha yavaş ve kontrollü bir şekilde hareket etmek.
Squat: Aşağı inerken (eksantrik faz) daha yavaş ve kontrollü bir şekilde hareket etmek.
Deadlift: Ağırlığı yavaşça yere bırakırken (eksantrik faz) kaslarınızı gergin tutmak.
Merdiven inme: Her basamağı yavaşça inerken bacağınızdaki kasların uzamasına izin vermek.
Eksantrik Egzersiz Yaparken Nelere Dikkat Edilmeli?
Kontrol: Hareketleri yavaş ve kontrollü bir şekilde yapın.
Ağrı: Eğer şiddetli ağrı hissederseniz egzersizi durdurun.
İlerleme: Zamanla eksantrik tekrar sayınızı veya ağırlığınızı artırarak zorluğu kademeli olarak artırın.
Profesyonel Yardım: Özellikle bir sakatlık geçmişiniz varsa veya yeni bir egzersiz programına başlamadan önce bir fizyoterapiste danışın.
Eksantrik Egzersizlerin Faydaları:
Güç ve dayanıklılık artışı: Eksantrik kasılmalar, kasların daha fazla kuvvet üretmesine ve daha uzun süre dayanmasına yardımcı olur.
Sakatlanma riskini azaltma: Eksantrik egzersizler, tendon ve bağları güçlendirerek spor yaralanmalarına karşı korur.
Kas büyümesini teşvik etme: Eksantrik kasılmalar, kasların daha fazla mikro yırtılmasına neden olarak kas büyümesini destekler.
Performans artışı: Özellikle kuvvet ve güç gerektiren sporlarda performansı artırır.
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