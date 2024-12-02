Eksantrik Egzersiz (Antrenman) Nedir?

Konsantrik ve Eksantrik Egzersiz Karşılaştırması:

Konsantrik Egzersiz: Kasın kısalmasıyla gerçekleşen harekettir. Örneğin, şınavda yukarı iterken veya bir ağırlığı yukarı kaldırırken kaslarınız konsantrik olarak çalışır.

Eksantrik Egzersiz: Kasın uzamasıyla gerçekleşen harekettir. Şınavda aşağı inerken veya ağırlığı yavaşça yere bırakırken kaslarınız eksantrik olarak çalışır.

Neden Eksantrik Egzersiz Yapmalısınız?

Güç Artışı: Eksantrik egzersizler, kasların daha fazla kuvvet üretmesine yardımcı olur.

Sakatlanma Riskini Azaltır: Eksantrik egzersizler, tendon ve bağları güçlendirerek spor yaralanmalarına karşı korur. Özellikle, Achilles tendiniti gibi tendon problemleri olan kişiler için faydalıdır.

Kas Kütlesi Artışı: Eksantrik egzersizler, kasların daha fazla mikro yırtılmasına neden olarak kas büyümesini teşvik eder.

Performans Artışı: Sporcular için eksantrik egzersizler, güç ve patlayıcılık gibi performans özelliklerini artırır.

Eksantrik Egzersiz Örnekleri:

Şınav: Aşağı inerken (eksantrik faz) daha yavaş ve kontrollü bir şekilde hareket etmek.

Squat: Aşağı inerken (eksantrik faz) daha yavaş ve kontrollü bir şekilde hareket etmek.

Deadlift: Ağırlığı yavaşça yere bırakırken (eksantrik faz) kaslarınızı gergin tutmak.

Merdiven inme: Her basamağı yavaşça inerken bacağınızdaki kasların uzamasına izin vermek.

Eksantrik Egzersiz Yaparken Nelere Dikkat Edilmeli?

Kontrol: Hareketleri yavaş ve kontrollü bir şekilde yapın.

Ağrı: Eğer şiddetli ağrı hissederseniz egzersizi durdurun.

İlerleme: Zamanla eksantrik tekrar sayınızı veya ağırlığınızı artırarak zorluğu kademeli olarak artırın.

Profesyonel Yardım: Özellikle bir sakatlık geçmişiniz varsa veya yeni bir egzersiz programına başlamadan önce bir fizyoterapiste danışın.

Eksantrik Egzersizlerin Faydaları:

Güç ve dayanıklılık artışı: Eksantrik kasılmalar, kasların daha fazla kuvvet üretmesine ve daha uzun süre dayanmasına yardımcı olur.

Sakatlanma riskini azaltma: Eksantrik egzersizler, tendon ve bağları güçlendirerek spor yaralanmalarına karşı korur.

Kas büyümesini teşvik etme: Eksantrik kasılmalar, kasların daha fazla mikro yırtılmasına neden olarak kas büyümesini destekler.

Performans artışı: Özellikle kuvvet ve güç gerektiren sporlarda performansı artırır.

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