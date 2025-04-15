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Fitness ve kilo verme: Evde kolayca yapılabilecek etkili egzersizler

Evde fitness yapmak hem zaman kazandırır hem de maliyetsizdir. Üstelik kilo vermek için illa spor salonuna gitmeye gerek yok. Vücut ağırlığını kullanarak yapılacak egzersizlerle hem yağ yakımı hem de kas gelişimi sağlanabilir. İşte evde kolayca yapabileceğin, kilo vermeye yardımcı etkili egzersizler listesi – açıklamalı ve sade 👇

Fitness Haberleri 15 Nisan 2025 16:34 Güncellenme: 15 Nisan 2025 Salı 16:34
Fitness ve kilo verme: Evde kolayca yapılabilecek etkili egzersizler

🔥 1. Jumping Jacks (Zıplayarak Aç-Kapa)
➤ Ne işe yarar?
Kardiyoyu başlatır

Tüm vücudu ısıtır ve kalp atışını hızlandırır

⏱️ 30–60 saniye
📌 İpucu: Antrenmana başlamadan önce ısınma için birebir.

💪 2. Squat (Çömelme)
➤ Hedef: Bacak, kalça ve core kasları
Yağ yakımını artırır

Kalçayı şekillendirir

⏱️ 3 set x 15 tekrar
📌 İpucu: Dizlerini ayak parmaklarının önüne geçirme, belini düz tut.

🤸 3. Mountain Climbers (Dağ Tırmanışı)
➤ Hedef: Karın, omuz ve kardiyo
Kısa sürede nabzı yükseltir

Karın bölgesini çalıştırır

⏱️ 3 set x 30 saniye
📌 İpucu: Ne kadar hızlı yaparsan, o kadar çok yağ yakarsın.

🧱 4. Plank
➤ Hedef: Karın, sırt, core
Göbek eritmede etkili

Duruşu düzeltir

⏱️ 3 set x 30-60 saniye
📌 İpucu: Kalçanı çok yukarı ya da aşağı indirme. Vücudun düz bir çizgi gibi olmalı.

💥 5. Burpees
➤ Hedef: Tüm vücut
Hem kardiyo hem kas gücü

Yağ yakımı için mükemmel

⏱️ 3 set x 10 tekrar
📌 İpucu: Zorlayıcı ama etkili. Başta 5 tekrar bile yeterli olabilir.

🦵 6. Lunges (Hamleler)
➤ Hedef: Bacaklar ve kalça
Kalori yakımına destek

Denge ve esneklik kazandırır

⏱️ 3 set x 12 tekrar (her bacak için)
📌 İpucu: Dizin yere değmeden, sırt dik olacak şekilde yap.

🏃‍♀️ 7. Yüksek Diz Koşusu (High Knees)
➤ Hedef: Kardiyo, bacak ve core
Yağ yakımını hızlandırır

Vücudu hızlandırır

⏱️ 30–60 saniye
📌 İpucu: Dizleri göğsüne doğru kaldırmaya odaklan.

🧘 8. Köprü Hareketi (Glute Bridge)
➤ Hedef: Kalça, bel, hamstring
Kalçayı sıkılaştırır

Sırt ağrılarına iyi gelir

⏱️ 3 set x 15 tekrar
📌 İpucu: Tepe noktada 2 saniye kalçanı sık.

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