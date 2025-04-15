Fitness ve kilo verme: Evde kolayca yapılabilecek etkili egzersizler

🔥 1. Jumping Jacks (Zıplayarak Aç-Kapa)

➤ Ne işe yarar?

Kardiyoyu başlatır

Tüm vücudu ısıtır ve kalp atışını hızlandırır

⏱️ 30–60 saniye

📌 İpucu: Antrenmana başlamadan önce ısınma için birebir.

💪 2. Squat (Çömelme)

➤ Hedef: Bacak, kalça ve core kasları

Yağ yakımını artırır

Kalçayı şekillendirir

⏱️ 3 set x 15 tekrar

📌 İpucu: Dizlerini ayak parmaklarının önüne geçirme, belini düz tut.

🤸 3. Mountain Climbers (Dağ Tırmanışı)

➤ Hedef: Karın, omuz ve kardiyo

Kısa sürede nabzı yükseltir

Karın bölgesini çalıştırır

⏱️ 3 set x 30 saniye

📌 İpucu: Ne kadar hızlı yaparsan, o kadar çok yağ yakarsın.

🧱 4. Plank

➤ Hedef: Karın, sırt, core

Göbek eritmede etkili

Duruşu düzeltir

⏱️ 3 set x 30-60 saniye

📌 İpucu: Kalçanı çok yukarı ya da aşağı indirme. Vücudun düz bir çizgi gibi olmalı.

💥 5. Burpees

➤ Hedef: Tüm vücut

Hem kardiyo hem kas gücü

Yağ yakımı için mükemmel

⏱️ 3 set x 10 tekrar

📌 İpucu: Zorlayıcı ama etkili. Başta 5 tekrar bile yeterli olabilir.

🦵 6. Lunges (Hamleler)

➤ Hedef: Bacaklar ve kalça

Kalori yakımına destek

Denge ve esneklik kazandırır

⏱️ 3 set x 12 tekrar (her bacak için)

📌 İpucu: Dizin yere değmeden, sırt dik olacak şekilde yap.

🏃‍♀️ 7. Yüksek Diz Koşusu (High Knees)

➤ Hedef: Kardiyo, bacak ve core

Yağ yakımını hızlandırır

Vücudu hızlandırır

⏱️ 30–60 saniye

📌 İpucu: Dizleri göğsüne doğru kaldırmaya odaklan.

🧘 8. Köprü Hareketi (Glute Bridge)

➤ Hedef: Kalça, bel, hamstring

Kalçayı sıkılaştırır

Sırt ağrılarına iyi gelir

⏱️ 3 set x 15 tekrar

📌 İpucu: Tepe noktada 2 saniye kalçanı sık.