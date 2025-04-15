Fitness ve kilo verme: Evde kolayca yapılabilecek etkili egzersizler

🔥 1. Jumping Jacks (Zıplayarak Aç-Kapa)
➤ Ne işe yarar?
Kardiyoyu başlatır
Tüm vücudu ısıtır ve kalp atışını hızlandırır
⏱️ 30–60 saniye
📌 İpucu: Antrenmana başlamadan önce ısınma için birebir.
💪 2. Squat (Çömelme)
➤ Hedef: Bacak, kalça ve core kasları
Yağ yakımını artırır
Kalçayı şekillendirir
⏱️ 3 set x 15 tekrar
📌 İpucu: Dizlerini ayak parmaklarının önüne geçirme, belini düz tut.
🤸 3. Mountain Climbers (Dağ Tırmanışı)
➤ Hedef: Karın, omuz ve kardiyo
Kısa sürede nabzı yükseltir
Karın bölgesini çalıştırır
⏱️ 3 set x 30 saniye
📌 İpucu: Ne kadar hızlı yaparsan, o kadar çok yağ yakarsın.
🧱 4. Plank
➤ Hedef: Karın, sırt, core
Göbek eritmede etkili
Duruşu düzeltir
⏱️ 3 set x 30-60 saniye
📌 İpucu: Kalçanı çok yukarı ya da aşağı indirme. Vücudun düz bir çizgi gibi olmalı.
💥 5. Burpees
➤ Hedef: Tüm vücut
Hem kardiyo hem kas gücü
Yağ yakımı için mükemmel
⏱️ 3 set x 10 tekrar
📌 İpucu: Zorlayıcı ama etkili. Başta 5 tekrar bile yeterli olabilir.
🦵 6. Lunges (Hamleler)
➤ Hedef: Bacaklar ve kalça
Kalori yakımına destek
Denge ve esneklik kazandırır
⏱️ 3 set x 12 tekrar (her bacak için)
📌 İpucu: Dizin yere değmeden, sırt dik olacak şekilde yap.
🏃♀️ 7. Yüksek Diz Koşusu (High Knees)
➤ Hedef: Kardiyo, bacak ve core
Yağ yakımını hızlandırır
Vücudu hızlandırır
⏱️ 30–60 saniye
📌 İpucu: Dizleri göğsüne doğru kaldırmaya odaklan.
🧘 8. Köprü Hareketi (Glute Bridge)
➤ Hedef: Kalça, bel, hamstring
Kalçayı sıkılaştırır
Sırt ağrılarına iyi gelir
⏱️ 3 set x 15 tekrar
📌 İpucu: Tepe noktada 2 saniye kalçanı sık.
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