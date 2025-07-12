Güne zinde başlamak için sabah rutinine eklemen gereken 5 alışkanlık

Sabahları yataktan kalkmak zor geliyor, gün içinde yorgun ve isteksiz mi hissediyorsun? Belki de ihtiyacın olan şey, sabahlarını daha bilinçli ve sağlıklı başlatmak. İşte zihnini ve bedenini güne hazırlayacak 5 etkili sabah rutini:

1. Uyanır uyanmaz su iç

Gece boyunca susuz kalan vücudunu uyandırmanın en etkili yolu, bir bardak su içmek. Sindirim sistemini çalıştırır, beyin fonksiyonlarını hızlandırır.

2. Güne 5 dakikalık esneme ile başla

Yataktan kalktıktan sonra yapacağın basit esneme hareketleri, kan dolaşımını artırır, kaslarını uyandırır ve zihinsel netlik sağlar.

3. Günlük niyet belirle

"Bugün nasıl bir gün geçirmek istiyorum?" sorusunu kendine sor. Sadece bir kelimeyle niyet belirlemek (örneğin: huzur, üretkenlik, sabır), zihinsel odak kazandırır.

4. Işıkla buluş

Doğal gün ışığına çıkmak ya da pencereyi açmak, biyolojik saatini ayarlamaya yardımcı olur. Bu da enerji seviyeni ve ruh halini yükseltir.

5. Kendine 10 dakikalık sessiz zaman ayır

Kahveni yudumlarken sadece otur. Telefona, ekrana, konuşmalara kapalı bir alan yarat. Bu mini "mental mola", günün geri kalanı için zihinsel açıklık sağlar.

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