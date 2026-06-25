Kas gelişimi için egzersizler değiştirilmeli mi?

Fitness dünyasında sıkça sorulan sorulardan biri, aynı hareketleri uzun süre yapmanın gelişimi durdurup durdurmadığıdır. Gerçekte kaslar hareket isimlerine değil, maruz kaldıkları yüke ve strese tepki verir.

Squat, bench press veya barfiks gibi temel hareketler yıllarca uygulanabilir ve hâlâ etkili sonuçlar verebilir. Ancak aynı ağırlıklar, aynı tekrar sayıları ve aynı yoğunluk seviyeleriyle çalışmak vücudun adapte olmasına neden olabilir.

Kas gelişiminin devam etmesi için progresif yüklenme önemlidir. Ağırlık artırmak, tekrar sayılarını değiştirmek, set hacmini yükseltmek veya hareket temposunu düzenlemek gelişimin sürmesine katkı sağlayabilir.

Bu nedenle sorun genellikle hareketlerin aynı olması değil, antrenman uyaranının değişmemesidir. Program içerisinde belirli aralıklarla küçük değişiklikler yapmak hem motivasyonu koruyabilir hem de gelişimin devam etmesine yardımcı olabilir.

👉🏼"HAFTADA 2 GÜN SPOR YAPMAK YETERLİ Mİ?" VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...