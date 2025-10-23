Uyku ve fitness ilişkisi: Derin uyku kaslarını nasıl etkiler?

Fitness hedeflerine ulaşmak için sıkı çalışmak kadar iyi uyumak da büyük önem taşır. Antrenman sırasında kas lifleri mikro düzeyde hasar görür; bu hasar, kasın gelişimi için gereklidir. Ancak gerçek büyüme ve onarım, derin uyku evresinde gerçekleşir.

Derin uyku sırasında vücut, büyüme hormonu (GH) salgılar. Bu hormon kas dokusunu onarır, yeni protein sentezini destekler ve yağ yakımını kolaylaştırır. Yetersiz uyku ise bu hormonun salınımını azaltarak kas gelişimini yavaşlatabilir, yorgunluk ve motivasyon düşüklüğüne neden olabilir.

💡 Kas gelişimi için uyku ipuçları:

7–9 saat kaliteli uyku hedefle.

Uyumadan en az 1 saat önce ekran süresini azalt.

Akşam saatlerinde ağır yemeklerden kaçın.

Egzersiz sonrası vücudunu gevşetecek hafif esneme veya nefes egzersizleri yap.

Unutma, uyku bir lüks değil, sporun bir parçasıdır.

Kaslarını güçlendirmek, yağ yakımını desteklemek ve zihinsel enerjini artırmak istiyorsan, dinlenmeye hak ettiği değeri ver.

👉🏼"DOĞANIN RİTMİNE UYUM SAĞLIYOR MUSUN?" VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...