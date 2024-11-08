Bu Besinleri Mutfağınızdan Çıkarın❌

Mutfağınızdan Çıkarmak Gereken Besinlere Örnekler

Beyaz ekmek, beyaz pirinç gibi rafine tahıllar

Hazır tatlılar, kekler, kurabiyeler

Margarin, tereyağı gibi katı yağlar

Sosis, sucuk, salam gibi işlenmiş etler

Gazlı içecekler, enerji içecekleri

Cips, bisküvi, gofret gibi paketlenmiş atıştırmalıklar

Alternatif Sağlıklı Seçenekler

Bu zararlı besinler yerine, aşağıdaki sağlıklı alternatifleri tercih edebilirsiniz:

Tam tahıllı ekmek, bulgur, quinoa

Taze meyve ve sebzeler

Yoğurt, peynir gibi süt ürünleri

Kurubaklagiller

Badem, ceviz gibi kuruyemişler

Su, bitki çayları

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