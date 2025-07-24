Daha iyi uyku için akşam rutini: Zihnini ve bedenini uykuya hazırlayan 6 adım

Kaliteli uyku, zihinsel ve fiziksel sağlığın temel taşlarından biridir. Ancak yatmadan hemen önce ekranlara bakmak, geç saatlerde ağır yemekler yemek ya da stresli bir şekilde yatağa girmek uyku kalitesini ciddi şekilde düşürür. İşte akşam rutininizi düzenleyerek daha iyi uyumanızı sağlayacak 6 basit adım:

1. Ekranları erken kapatın

Mavi ışık melatonin üretimini baskılar. Yatmadan en az 1 saat önce telefon, bilgisayar ve televizyonu bırakın.

2. Hafif bir akşam yemeği tercih edin

Geç saatte ve ağır yemekler sindirimi zorlaştırır. Sebze, yoğurt ya da çorba gibi hafif öğünlerle geceyi rahat geçirebilirsiniz.

3. Ilık bir duş alın

Ilık suyla duş almak hem vücut sıcaklığını düşürerek uykuya hazırlık yapar hem de gevşemeyi sağlar.

4. Günün stresini boşaltın

Meditasyon, nefes egzersizi ya da günlüğe kısa notlar yazarak zihninizi sakinleştirin.

5. Uyku dostu bir ortam hazırlayın

Odanızı karanlık, sessiz ve serin hale getirin. Yatak odanızı yalnızca uyku ve dinlenme alanı olarak kullanın.

6. Düzenli uyku saati belirleyin

Her gün aynı saatte yatıp kalkmak, biyolojik saatinizi dengeler ve uykuya geçişinizi kolaylaştırır.

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