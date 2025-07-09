Duygusal detoks: Yazın hafiflemenin sadece fiziksel olmadığını biliyor musun?

Yaz ayları denince akla genellikle beden geliyor: kilo vermek, terlemek, hareket etmek, hafif beslenmek… Ama ya ruhun? İçini ağırlaştıran duygulara da yer açıyor musun bu hafifleme sürecinde?

Duygusal detoks, zihinsel yüklerinden arınmak, taşıdığın fazlalıkları fark edip bırakmak demek. Tıpkı dolabını boşaltmak gibi… Bedenini değil, ruhunu da yaza hazırlamaya ne dersin?

1. Duygusal fazlalıkları fark et

Gün içinde aynı kişiye tekrar tekrar sinirleniyor musun? Geçmiş bir olay zihninde dönüp duruyor mu?

Bu, duygusal birikimdir. Onu bastırmak yerine fark etmek, çözüm yolunun ilk adımıdır.

2. Kabul et, serbest bırak

Bazen değiştiremeyeceğin şeyleri kabullenmek, iyileşmenin başlangıcıdır.

Kendine şu soruyu sor: "Bu duygu bana hâlâ hizmet ediyor mu?"

Cevap "hayır"sa, bırak gitsin.

3. Sadeleş: Sosyal çevrende de detoks yap

Her gün konuşmak zorunda hissettiğin ama seni yoran insanlar olabilir.

Yaz, biraz içe çekilmek, "hayır" demeyi öğrenmek için mükemmel bir dönemdir.

4. Yaz günlüğü tut

Güneşli günlerde açık hava, defterin ve kalemin en iyi arkadaşların olabilir.

Yazmak, zihni boşaltır, duyguları görünür kılar. En sade içsel temizlik yollarından biridir.

5. Doğaya açıl

Su, toprak, ağaç… Duygularını topraklamak istiyorsan doğa en iyi yoldaştır.

Ayakkabını çıkar, çime bas. Ya da sadece gökyüzünü seyret. Ruhun, bu temasa şükreder.

👉🏼 "DUYGUSAL YEME NEDİR?" VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...