Güneşe Maruziyet: Dikkat Edilmesi Gerekenler

Yaz aylarında güneşin tadını çıkarmak harika olsa da, uzun süre güneşe maruz kalmak cilt sağlığınız ve genel sağlığınız açısından risk oluşturabilir. İşte güneşle barış içinde yaşamanız için dikkat etmeniz gereken başlıca noktalar:

☀️ 1. Güneş Kremi Kullanmayı İhmal Etmeyin

En az SPF 30 içeren, UVA ve UVB korumalı bir güneş kremi kullanın. Güneşe çıkmadan 20-30 dakika önce sürün ve her 2-3 saatte bir yenileyin. Suya giriyorsanız daha sık uygulayın.

🕶️ 2. En Yoğun Saatlerde Güneşten Kaçının

Güneş ışınlarının en dik ve zararlı olduğu saatler 11:00 ile 16:00 arasıdır. Bu saatlerde gölgede kalmaya ya da kapalı alanlarda bulunmaya özen gösterin.

🧢 3. Koruyucu Giysiler Giyin

Geniş kenarlı şapkalar, güneş gözlüğü ve ince, açık renkli uzun kollu kıyafetler sizi güneşin zararlı etkilerinden korur.

💧 4. Bol Su İçin

Güneş altında geçen uzun sürelerde vücut su kaybeder. Dehidrasyonu önlemek için bol su içmeyi unutmayın.

🔥 5. Güneş Yanıklarını Hafife Almayın

Ciltte kızarıklık, yanma veya su toplanması varsa güneş yanığı olmuş olabilirsiniz. Soğuk kompres, nemlendirici ve gerekirse medikal yardım alın.

🧴 6. Cilt Takibini İhmal Etmeyin

Güneş lekeleri veya benlerde değişiklikler fark ederseniz bir dermatoloğa görünmekte fayda var. Cilt kanseri, özellikle yaz aylarında artan güneş maruziyetiyle ilişkilidir.