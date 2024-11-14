Kronik Yorgunluk Sendromu

Kronik Yorgunluğun Nedenleri

Kronik yorgunluğun kesin nedeni henüz tam olarak bilinmemektedir. Ancak, çeşitli faktörlerin bu sendromun ortaya çıkmasında rol oynadığı düşünülmektedir:

Viral enfeksiyonlar: Bazı viral enfeksiyonlar, KYS'nin tetikleyicisi olabilir.

Bağışıklık sistemi bozuklukları: Bağışıklık sistemindeki dengesizlikler, KYS'ye yol açabilir.

Genetik yatkınlık: Ailelerde görülme sıklığı, genetik faktörlerin rol oynadığını düşündürmektedir.

Psikolojik faktörler: Stres, depresyon gibi psikolojik durumlar, KYS'i tetikleyebilir veya kötüleştirebilir.

Hormonal dengesizlikler: Tiroid sorunları gibi hormonal dengesizlikler, KYS'ye neden olabilir.

KYS'nin Belirtileri

KYS'nin belirtileri kişiden kişiye değişmekle birlikte, en sık görülen belirtiler şunlardır:

Sürekli yorgunluk: Dinlenmeye rağmen geçmeyen şiddetli yorgunluk hissi

Kas ağrıları: Özellikle egzersiz sonrası artan kas ağrıları

Eklem ağrıları: Hareket kabiliyetini kısıtlayan eklem ağrıları

Baş ağrıları: Özellikle fiziksel veya zihinsel çaba sonrası baş ağrıları

Uyku bozuklukları: Uykuya dalamama, uyku sırasında sık uyanma veya uyandıktan sonra dinç hissedememe

Hafıza sorunları ve konsantrasyon güçlüğü

Halsizlik ve bitkinlik

Işığa ve sese karşı hassasiyet

Boğaz ağrısı

Lenf bezlerinde şişme

Ateş

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