Kronik Yorgunluk Sendromu

Kronik Yorgunluğun Nedenleri
Kronik yorgunluğun kesin nedeni henüz tam olarak bilinmemektedir. Ancak, çeşitli faktörlerin bu sendromun ortaya çıkmasında rol oynadığı düşünülmektedir:
Viral enfeksiyonlar: Bazı viral enfeksiyonlar, KYS'nin tetikleyicisi olabilir.
Bağışıklık sistemi bozuklukları: Bağışıklık sistemindeki dengesizlikler, KYS'ye yol açabilir.
Genetik yatkınlık: Ailelerde görülme sıklığı, genetik faktörlerin rol oynadığını düşündürmektedir.
Psikolojik faktörler: Stres, depresyon gibi psikolojik durumlar, KYS'i tetikleyebilir veya kötüleştirebilir.
Hormonal dengesizlikler: Tiroid sorunları gibi hormonal dengesizlikler, KYS'ye neden olabilir.
KYS'nin Belirtileri
KYS'nin belirtileri kişiden kişiye değişmekle birlikte, en sık görülen belirtiler şunlardır:
Sürekli yorgunluk: Dinlenmeye rağmen geçmeyen şiddetli yorgunluk hissi
Kas ağrıları: Özellikle egzersiz sonrası artan kas ağrıları
Eklem ağrıları: Hareket kabiliyetini kısıtlayan eklem ağrıları
Baş ağrıları: Özellikle fiziksel veya zihinsel çaba sonrası baş ağrıları
Uyku bozuklukları: Uykuya dalamama, uyku sırasında sık uyanma veya uyandıktan sonra dinç hissedememe
Hafıza sorunları ve konsantrasyon güçlüğü
Halsizlik ve bitkinlik
Işığa ve sese karşı hassasiyet
Boğaz ağrısı
Lenf bezlerinde şişme
Ateş
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