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Kronik Yorgunluk Sendromu

Kronik yorgunluk sendromu, kişinin günlük yaşam aktivitelerini önemli ölçüde etkileyen, uzun süreli ve şiddetli yorgunluk hissi ile karakterize bir durumdur. Bu sendrom, kişinin dinlenmesine rağmen yorgunluğun geçmemesi, hatta artmasıyla kendini gösterir.

Haberler Haberleri 14 Kasım 2024 09:42 Güncellenme: 14 Kasım 2024 Perşembe 09:42
Kronik Yorgunluk Sendromu

Kronik Yorgunluğun Nedenleri

Kronik yorgunluğun kesin nedeni henüz tam olarak bilinmemektedir. Ancak, çeşitli faktörlerin bu sendromun ortaya çıkmasında rol oynadığı düşünülmektedir:

Viral enfeksiyonlar: Bazı viral enfeksiyonlar, KYS'nin tetikleyicisi olabilir.
Bağışıklık sistemi bozuklukları: Bağışıklık sistemindeki dengesizlikler, KYS'ye yol açabilir.
Genetik yatkınlık: Ailelerde görülme sıklığı, genetik faktörlerin rol oynadığını düşündürmektedir.
Psikolojik faktörler: Stres, depresyon gibi psikolojik durumlar, KYS'i tetikleyebilir veya kötüleştirebilir.
Hormonal dengesizlikler: Tiroid sorunları gibi hormonal dengesizlikler, KYS'ye neden olabilir.

KYS'nin Belirtileri

KYS'nin belirtileri kişiden kişiye değişmekle birlikte, en sık görülen belirtiler şunlardır:

Sürekli yorgunluk: Dinlenmeye rağmen geçmeyen şiddetli yorgunluk hissi
Kas ağrıları: Özellikle egzersiz sonrası artan kas ağrıları
Eklem ağrıları: Hareket kabiliyetini kısıtlayan eklem ağrıları
Baş ağrıları: Özellikle fiziksel veya zihinsel çaba sonrası baş ağrıları
Uyku bozuklukları: Uykuya dalamama, uyku sırasında sık uyanma veya uyandıktan sonra dinç hissedememe
Hafıza sorunları ve konsantrasyon güçlüğü
Halsizlik ve bitkinlik
Işığa ve sese karşı hassasiyet
Boğaz ağrısı
Lenf bezlerinde şişme
Ateş

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