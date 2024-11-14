Laktoz İntoleransı Nedir, Nasıl Anlaşılır?

Laktoz İntoleransının Belirtileri Nelerdir?
Laktoz intoleransının belirtileri, tüketilen süt veya süt ürünlerinin miktarına ve kişinin duyarlılığına göre değişiklik gösterebilir. Genellikle süt veya süt ürünlerini tükettikten 30 dakika ile 2 saat arasında ortaya çıkar.
Sindirim Sistemi Şikayetleri:
Karın ağrısı ve krampları
Şişkinlik
Gaz
İshal
Kabızlık
Mide bulantısı
Kusma
Diğer Belirtiler:
Baş ağrısı
Yorgunluk
Kas ağrıları
Laktoz İntoleransı Nasıl Teşhis Edilir?
Laktoz intoleransının teşhisi için doktorunuz size bazı testler önerebilir:
Hidrojen Nefes Testi: Bu testte, laktoz içeren bir sıvı içmeniz istenir. Sindirilmeyen laktoz kalın bağırsağa geçerek hidrojen gazı üretir. Bu gaz, nefesinizde ölçülerek laktoz intoleransı teşhisi konulur.
Laktoz Tolerans Testi: Bu testte, laktoz içeren bir ürün tükettikten sonra kan şekeri seviyeniz takip edilir. Eğer laktoz sindiriliyorsa kan şekeriniz yükselir.
Dışkı Asit Testi: Sindirilmeyen laktoz, kalın bağırsakta asit üretirir. Dışkıda asit seviyesinin ölçülmesiyle tanı konulabilir.
Bağırsak Biyopsisi: Bu test, ince bağırsağınızdan alınan küçük bir doku örneğinin incelenmesiyle laktaz enziminin olup olmadığını gösterir. Ancak bu test genellikle diğer testlerin sonuçsuz kalması durumunda yapılır.
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