Sıcak havalarda uyku kalitesini artırmanın yolları

Yaz aylarında artan sıcaklık ve nem, uykuya dalmayı ve kaliteli uyumayı zorlaştırabiliyor. Özellikle klimasız veya iyi havalandırılmayan ortamlarda uyku bölünmeleri, sabah yorgun uyanma ve gün boyu halsizlik sıkça yaşanıyor. Oysa birkaç basit önlemle yaz mevsiminde bile deliksiz ve dinlendirici bir uyku mümkün!

🌙 1. Yatak Odanı Serin Tut

Uyku öncesi odayı havalandırmak, perdeleri kapalı tutmak ve doğrudan güneş ışığını engellemek sıcaklığı düşürür.

Varsa vantilatör veya klima kullanarak oda sıcaklığını 22-24 derece arasında tutabilirsin.

🧊 2. Serinletici Duş ile Geceye Hazırlan

Ilık veya hafif serin bir duş, vücut ısısını dengeler, rahatlatır ve uykuya geçişi kolaylaştırır.

Buz dolu bir sprey şişesiyle ellerini, ense bölgeni serinletmek de etkili bir yöntemdir.

🛏️ 3. Doğru Yatak ve Yatak Takımı Seçimi

Pamuklu, nefes alan ve terletmeyen yatak örtüleri tercih et.

Sentetik kumaşlar vücudun daha fazla ısınmasına yol açar.

🌬️ 4. Hafif ve Rahat Kıyafetler

Kalın pijamalar yerine ince, bol ve ter emici kıyafetler giy.

Hatta imkan varsa sadece iç çamaşırla veya tamamen çıplak uyumayı tercih edebilirsin.

💧 5. Yatmadan Önce Aşırı Yeme ve Kafeinden Kaçın

Ağır yemekler ve kafein uyku öncesi vücut ısısını artırır, mideyi yorar.

Hafif ve serinletici akşam öğünleri tercih ederek daha rahat uyuyabilirsin.

🌿 6. Rahatlatıcı Aktiviteler ile Zihnini Sakinleştir

Kitap okumak, hafif meditasyon veya nefes egzersizi yaparak uykuya hazırlık sürecini destekle.

Ekran başında fazla vakit geçirmek, mavi ışık nedeniyle uyku hormonunu baskılar.

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