Tatlı uyku için akşam 3 altın alışkanlık

Zihnin yorgun, bedenin ağır ama uyku bir türlü gelmiyor.

Tanıdık mı?

Uyuyamamak, sadece günün sonunda yaşanan bir sorun değil.

Asıl neden, akşam saatlerinde farkında olmadan yaptıkların olabilir.

İyi bir uyku, uykuya giden yolu hazırlamakla başlar.

İşte sana tatlı bir uyku için üç basit ama etkili alışkanlık:

🌙 1. Uykuyu bozan ekranlara karşı "ışık detoksu"

Telefon, tablet, bilgisayar ekranları mavi ışık yayar. Bu ışık, vücudun melatonin (uyku hormonu) üretimini azaltır.

Ne yapabilirsin?

Uyumadan en az 1 saat önce ekranları kapat

Gözlüğüne mavi ışık filtresi ekle veya gece modunu kullan

Ortamda sarı-turuncu tonlarda loş ışık tercih et

🧘‍♀️ 2. Bedenini gevşet, zihnini dinlendir

Günün yükünü sırtında taşırken yatağa girmek uykuya dalmanı zorlaştırır. Bedenini hafifçe hareket ettirerek sinir sistemini rahatlatabilirsin.

Ne yapabilirsin?

5 dakikalık yin yoga, esneme veya nefes egzersizi

Meditasyon ya da farkındalık uygulamaları (örneğin: 4-7-8 nefesi)

Ilık bir duş alarak gevşemeyi destekle

✍️ 3. Zihnini "kapatan" bir mini ritüel oluştur

Beyin gece boyu yapılacaklar listesiyle meşgulse uyuyamazsın. Bu yüzden zihnine "artık gün bitti" mesajını vermen gerekir.

Ne yapabilirsin?

Bir deftere günün 3 güzel anını ya da 3 şükür cümlesini yaz

Ertesi günün yapacaklarını kısaca not al ve zihninden çıkar

Rahatlatıcı bir kitap ya da sessiz müzik eşliğinde 10 dakika ayır

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