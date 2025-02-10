Uzun Süre Oturmak Kas ve İskelet Sistemine Zarar Veriyor!

Uzun süre oturmak ve hareketsiz kalmak kas ve iskelet sistemine zarar veriyor. Doğru alışkanlıklar ve basit egzersizlerle bunu etkileri mümkündür.

Uzun süre oturmanın kas ve iskelet sistemi üzerinde olumsuz etkileri

1. Bel ve Sırt ağrılarına sebep olabilir

Uzun süre oturmak, sırtın ve belin doğru pozisyonda kalmasını zorlaştırır ve bu da ağrılara sebep olabilir.

2. Duruş bozukluklarına sebep olabilir

Oturuş bozuklukları omurgayı zorlayabilir bu da duruş bozukluklarına sebep olabilir.

3. Kas zayıflığı

Uzun süre oturmak karın ve sırt kaslarının zayıflamasına neden olur. Bu da postür bozukluklarına yol açabilir.

4. Dolaşım problemleri

Uzun süre oturmak kan dolaşımının azalmasına sebep olur. Bu da damar hastalıkları riskini atırır, varise sebep olabilr.

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