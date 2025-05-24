Voleybolcular için omuz ve diz sağlığı: Sakatlıkları önlemenin yolları

Voleybol; sıçrama, ani yön değişimi ve yüksek tempolu servis-karşılama hareketleriyle omuz ve diz eklemleri üzerinde yoğun stres yaratan bir spordur. Sık yapılan hatalar ve eksik ısınma, özellikle omuz impingement sendromu, ön çapraz bağ yaralanması (ACL) ve patellar tendinit gibi ciddi sakatlıklara yol açabilir.
🦵 Diz Sağlığı: Koruma ve Güçlendirme
✅ Yaygın Diz Sakatlıkları
Patellar tendinit (Sıçrayıcı dizi)
Ön çapraz bağ (ACL) yırtığı
Menisküs zedelenmeleri
🛡️ Önleme Yöntemleri:
Quadriceps, hamstring ve kalça kaslarını güçlendirin
Her antrenmandan önce ısınma ve proprioseptif denge egzersizleri yapın
Doğru iniş tekniğiyle (çömelerek) yere temas edin
Yastıklamalı voleybol dizliği kullanın
Reformer Pilates ile core ve alt ekstremite denge çalışmaları yapın
💪 Omuz Sağlığı: Hareket Aralığı ve Stabilite
✅ Yaygın Omuz Problemleri
Omuz sıkışma sendromu (impingement)
Rotator cuff zorlanması ya da yırtığı
Labrum yırtıkları
🛡️ Önleme Yöntemleri:
Rotator cuff kaslarını hedefleyen kuvvetlendirme egzersizleri uygulayın
Geniş açılı ve kontrolsüz servis smaçlarından kaçının
Göğüs kaslarını esnetin, sırt ve kürek çevresi kaslarını güçlendirin
Antrenman sonrası omuz soğutma protokolü uygulayın
Reformer Pilates ile omuz kuşağında stabilizasyon geliştirin
🧠 Ekstra Öneriler
Haftada 1 gün aktif dinlenme veya yoga/pilates gibi düşük etkili egzersizlere yer verin
Antrenman sonrası buz uygulaması ile mikro hasarı azaltın
Uzun vadeli koruma için denge tahtası, mini band ve core topu ile destekleyici egzersizler yapın
Profesyonel antrenör eşliğinde biomekanik analizi yılda en az 1 kez yaptırın
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