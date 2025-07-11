Yaz aylarında içe dönmenin gücü

Yaz mevsimi genellikle dışa dönük bir dönem olarak bilinir: tatiller, kalabalıklar, sosyalleşmeler… Ama fark ettin mi? Güneş en tepede, hava en sakin. Zaman adeta yavaşlıyor. İşte tam da bu yüzden yaz, içe dönmek için en güçlü mevsimlerden biridir.

Yıl boyunca biriktirdiklerini fark etmek, zihinsel dağınıklığını sadeleştirmek, bedenini dinlemek ve ruhunun sesini duymak için yazı sadece dışa değil, içe de yönelmek için kullanabilirsin.

🌾 Peki yazın içe dönmek ne demek?

1. Sessizliği seçmek:

Gürültüden uzak bir sabah, tek başına deniz kenarında oturmak… İç sesinle yeniden tanışma fırsatıdır.

2. Günlük tutmak:

Yazı, duygu akışı için güçlü bir araç. Güne birkaç satırla başlamak, zihnindeki karmaşayı düzene sokar.

3. Dijital molalar:

Her anı paylaşmak yerine sadece yaşamak… Sosyal medyaya ara vermek, iç dünyanı daha iyi duymanı sağlar.

4. Doğayla temas:

Ağaçların altında yürümek, kumda yalınayak dolaşmak… Bu bedenle değil, ruhla bağ kurma hâlidir.

5. Kendinle randevulaşmak:

Bir kahveni alıp gölgeye oturmak, hiçbir şey yapmadan durmak… Bu da bir ihtiyaçtır, bir bakım biçimidir.

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