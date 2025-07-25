Zihinsel berraklık için sabah rutini: Güne enerjik ve odaklanmış başla

1. Güne derin nefesle başla

Uyanır uyanmaz birkaç dakika derin nefes almak sinir sistemini dengeler ve zihni açar.

2. 1 bardak su iç

Gece boyu susuz kalan vücuduna ilk hediyen su olsun.

3. Hafif hareket et

5–10 dakikalık esneme veya yoga hareketleri kan dolaşımını hızlandırır ve kasları uyarır.

4. Şükran listesi hazırla

O gün için minnettar olduğun 3 şeyi yaz. Pozitif bir başlangıç, zihni berraklaştırır.

5. Telefonu eline alma

Güne ekran ve sosyal medya stresiyle başlamak zihinsel yorgunluğu tetikler. Önce kendinle vakit geçir.

6. Dengeli kahvaltı yap

Protein, sağlıklı yağ ve liften zengin bir kahvaltı zihinsel odak için en iyi yakıttır.

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