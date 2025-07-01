Deniz yapılabilecek kardiyo egzersizleri

Deniz keyfini yaparken aynı zamanda kalori yakmaya ne dersin?

Su direnci sayesinde hem eklemlere daha az yük biner hem de kardiyo etkisi maksimuma çıkar. İşte denizde kolayca uygulayabileceğin etkili kardiyo egzersizleri:

🏖️ 1. Su Yürüyüşü

Su bel hizana kadar gelsin.

Su içinde tempolu şekilde yürüyüş yap.

Hem bacak kaslarını çalıştırır, hem nabzı yükseltir.

Süre: 2-3 dakika, 3 tekrar

🏖️ 2. Su İçi Koşu

Sığ alanda dizlerini kaldırarak su içinde yavaş tempolu koş.

Su direnci ile kalori yakımı artar, bacak ve core bölgesi çalışır.

Süre: 1-2 dakika, 3 tekrar

🏖️ 3. Zıplama (Jumping Jacks)

Ayaklarını açarak su içinde zıpla ve kollarını yukarı kaldır.

Su direnci kasları zorlar, yüksek enerji harcatır.

Süre: 15-20 tekrar

🏖️ 4. Bacak Çekme (Knee Tuck)

Su içinde ayaklarını yerden kes, dizlerini göğsüne doğru çek.

Core kaslarını, karın ve kalça bölgesini güçlendirir.

Süre: 10-12 tekrar, 2 set

🏖️ 5. Yüzme Sprintleri

Kısa mesafede hızlı yüzme yap, ardından yavaş tempoya dön.

Kardiyo kapasiteni geliştirir, yağ yakımını hızlandırır.

Süre: 30 saniye hızlı, 30 saniye dinlenme, 4-5 tekrar

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