Yağ yakımını sabote eden 6 alışkanlık

Yağ yakmak, sadece daha fit görünmek değil; aynı zamanda sağlıklı bir metabolizma, dengeli hormonlar ve enerjik bir yaşam anlamına gelir. Ancak çoğu zaman egzersiz yapmamıza ve sağlıklı beslendiğimizi düşünmemize rağmen sonuç alamayabiliriz. Çünkü farkında olmadan yapılan bazı alışkanlıklar, tüm çabayı boşa çıkarabilir. Bu yazıda, yağ yakımını yavaşlatan ya da tamamen durduran en yaygın 6 alışkanlığı keşfedeceksin. Belki de ihtiyacın olan şey, diyetini değiştirmek değil; bu küçük ama etkili hatalardan kurtulmak olabilir.

1. Yetersiz su tüketimi

Vücut, yağ metabolizmasında suya ihtiyaç duyar. Susuz kalan bir vücut, enerji üretimini yavaşlatır. Günde en az 2-2.5 litre su içmek, yağ yakım sürecini hızlandırır.

2. Sürekli düşük kalorili diyetler yapmak

Uzun süre düşük kalorili beslenmek metabolizmayı yavaşlatır, kas kaybına yol açar. Yağ yakmak isterken aslında vücut "kıtlık moduna" girer.

3. Yetersiz uyku

Geceleri 6 saatten az uyumak, leptin (tokluk hormonu) seviyesini düşürürken, ghrelin (açlık hormonu) seviyesini artırır. Uyku düzensizliği insülin direncine de zemin hazırlar.

4. Sürekli aynı egzersizi yapmak

Vücut zamanla aynı tür egzersizlere adapte olur. Sadece yürüyüş ya da hep aynı kardiyo ile devam etmek, ilerlemeyi durdurabilir. Araya direnç antrenmanları ve HIIT eklemek gerekir.

5. Atıştırmalıkları hafife almak

Sağlıklı gibi görünen atıştırmalıklar (granola bar, meyve suları, smoothie'ler), gizli şeker veya fazla kalori içeriyor olabilir. Etiket okumak bu noktada çok önemli.

6. Stresi görmezden gelmek

Stres hormonu kortizol, yağ depolamayı artırır. Özellikle karın bölgesinde. Stres yönetimi tekniklerini (nefes çalışmaları, yoga, meditasyon) hayatına dahil etmek yağ yakımı kadar önemlidir.