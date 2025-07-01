Yazın sıcak havalarda spor yaparken nelere dikkat etmelisin?

Yaz aylarında açık havada spor yapmak keyifli olsa da sıcak hava ve yüksek nem, vücudu zorlayabilir. Doğru önlemleri almadan yapılan antrenmanlar; halsizlik, sıvı kaybı, hatta ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Peki, sıcak havalarda spordan vazgeçmeden sağlığını nasıl koruyabilirsin? İşte dikkat etmen gerekenler:

✅ Spor Saatini Doğru Seç

En sıcak saatler olan 11:00 - 17:00 arasında spor yapmaktan kaçın.

Sabah erken saatler veya gün batımı sonrası, vücudu yormadan egzersiz yapmak için ideal zamanlardır.

✅ Bol Su İç, Vücudunu Susuz Bırakma

Spor öncesinde, sırasında ve sonrasında mutlaka su tüket.

Elektrolit içeren içecekler tercih ederek mineral dengesini koruyabilirsin.

Aşırı su kaybı, performansı düşürür ve baş dönmesi, kas krampları gibi sorunlara yol açabilir.

✅ Hafif ve Terletmeyen Kıyafetler Seç

Ter emici, nefes alan, açık renkli spor kıyafetleri tercih et.

Şapka ve güneş gözlüğü kullanarak baş ve göz çevreni koruyabilirsin.

✅ Güneş Koruyucu Kullanmadan Dışarı Çıkma

Özellikle açık alanda spor yaparken cildini güneşin zararlı etkilerinden koru.

En az 30 SPF içeren suya dayanıklı güneş kremleri ideal seçimdir.

✅ Vücudunu Dinle ve Zorlamaktan Kaçın

Sıcak havalarda nabız daha hızlı yükselebilir; bu yüzden kendini fazla zorlamamalısın.

Baş dönmesi, aşırı terleme, mide bulantısı gibi belirtiler hissedersen sporu hemen bırak.

✅ Serinleme Molaları Ver

Antrenman sırasında kısa aralarla gölgeye geçebilir, vücudunu serinletebilirsin.

Soğuk suyla yüzünü, ense bölgeni serinletmek faydalıdır.

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