İştahsızlık neden olur?

İştahsızlığa Neden Olan Faktörler

İştahsızlığın altında yatan nedenler oldukça çeşitlidir ve kişiden kişiye değişebilir. Bazı yaygın nedenler şunlardır:

Fizyolojik Nedenler:

Hastalıklar: Grip, soğuk algınlığı, sindirim sistemi hastalıkları (reflü, ülser), karaciğer hastalıkları, böbrek hastalıkları, kanser gibi birçok hastalık iştahsızlığa neden olabilir.

İlaç Yan Etkileri: Bazı ilaçlar (özellikle kemoterapi ilaçları, antidepresanlar) iştahı azaltabilir.

Besin Zehirlenmesi: Kirli veya bozulmuş yiyeceklerin tüketilmesi iştahsızlığa yol açabilir.

Hormonal Dengesizlikler: Tiroid bezinin yetersiz çalışması veya aşırı çalışması gibi hormonal dengesizlikler iştahı etkileyebilir.

Gebelik: Gebelik sırasında özellikle ilk trimesterde iştahsızlık görülebilir.

Psikolojik Nedenler:

Stres ve Anksiyete: Günlük yaşamın stresleri, kaygı ve depresyon gibi duygusal durumlar iştahı azaltabilir.

Yeme Bozuklukları: Anoreksiya nervoza gibi yeme bozuklukları, kasıtlı olarak yemek yememeyi içerir.

Diğer Nedenler:

Yaşlılık: Yaşlılarda duyuların zayıflaması, yalnızlık ve depresyon gibi faktörler iştahı azaltabilir.

Ağız Sağlığı Problemleri: Diş ağrısı veya protez problemleri gibi ağız sağlığı sorunları yemek yemeyi zorlaştırabilir.

Sosyal ve Çevresel Faktörler: Aile içindeki sorunlar, yalnızlık, ekonomik sıkıntılar gibi sosyal ve çevresel faktörler de iştahsızlığa katkıda bulunabilir.

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