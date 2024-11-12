KAPAT
Haberler Kardiyo İştahsızlık neden olur?

İştahsızlık neden olur?

İştahsızlık, birçok farklı nedenden dolayı ortaya çıkabilen yaygın bir sağlık sorunudur. Genellikle yeme isteğinin azalması veya tamamen kaybolması şeklinde kendini gösterir.

Kardiyo Haberleri 12 Kasım 2024 10:59 Güncellenme: 12 Kasım 2024 Salı 10:59
İştahsızlık neden olur?

İştahsızlığa Neden Olan Faktörler

İştahsızlığın altında yatan nedenler oldukça çeşitlidir ve kişiden kişiye değişebilir. Bazı yaygın nedenler şunlardır:

Fizyolojik Nedenler:

Hastalıklar: Grip, soğuk algınlığı, sindirim sistemi hastalıkları (reflü, ülser), karaciğer hastalıkları, böbrek hastalıkları, kanser gibi birçok hastalık iştahsızlığa neden olabilir.
İlaç Yan Etkileri: Bazı ilaçlar (özellikle kemoterapi ilaçları, antidepresanlar) iştahı azaltabilir.
Besin Zehirlenmesi: Kirli veya bozulmuş yiyeceklerin tüketilmesi iştahsızlığa yol açabilir.
Hormonal Dengesizlikler: Tiroid bezinin yetersiz çalışması veya aşırı çalışması gibi hormonal dengesizlikler iştahı etkileyebilir.
Gebelik: Gebelik sırasında özellikle ilk trimesterde iştahsızlık görülebilir.

Psikolojik Nedenler:

Stres ve Anksiyete: Günlük yaşamın stresleri, kaygı ve depresyon gibi duygusal durumlar iştahı azaltabilir.
Yeme Bozuklukları: Anoreksiya nervoza gibi yeme bozuklukları, kasıtlı olarak yemek yememeyi içerir.

Diğer Nedenler:

Yaşlılık: Yaşlılarda duyuların zayıflaması, yalnızlık ve depresyon gibi faktörler iştahı azaltabilir.
Ağız Sağlığı Problemleri: Diş ağrısı veya protez problemleri gibi ağız sağlığı sorunları yemek yemeyi zorlaştırabilir.
Sosyal ve Çevresel Faktörler: Aile içindeki sorunlar, yalnızlık, ekonomik sıkıntılar gibi sosyal ve çevresel faktörler de iştahsızlığa katkıda bulunabilir.

👉🏼 "AKŞAM YEMEĞİNDNE SONRA CANI TATLI İSTEYENLER..." VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...