Kalp Sağlığı ve Egzersiz İlişkisi

Egzersizin Kalp Sağlığı Üzerindeki Faydaları

Kalp Kasını Güçlendirir: Düzenli egzersiz, kalp kasını güçlendirerek daha verimli çalışmasını sağlar. Bu sayede kalp, daha az çaba harcayarak kanı tüm vücuda pompalar.

Kan Basıncını Düşürür: Egzersiz, yüksek tansiyonu düşürmeye yardımcı olur. Düzenli egzersiz yapan kişilerde hipertansiyon riski daha düşüktür.

Kolesterol Seviyesini Düzenler: Egzersiz, "kötü" kolesterol (LDL) seviyesini düşürürken, "iyi" kolesterol (HDL) seviyesini yükseltir. Bu da damar sertliği riskini azaltır.

Kan Şekerini Dengeler: Özellikle tip 2 diyabetli bireylerde, egzersiz kan şekerini düzenlemeye yardımcı olur.

Kan Pıhtılaşma Riskini Azaltır: Egzersiz, kan akışını hızlandırarak kan pıhtılaşma riskini azaltır.

Stres Seviyesini Düşürür: Egzersiz, stres hormonlarının seviyesini düşürerek kalp sağlığı üzerinde olumlu etkiler yaratır.

Vücut Ağırlığını Kontrol Eder: Obezite, kalp hastalığı riskini artıran önemli bir faktördür. Egzersiz, kilo vermeye yardımcı olarak bu riski azaltır.

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