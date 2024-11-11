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Kalp Sağlığı ve Egzersiz İlişkisi

Kalp sağlığı, genel sağlığımızın temel taşlarından biridir. Düzenli egzersiz, kalp sağlığını koruma ve geliştirmede en etkili yöntemlerden biridir. Peki, egzersiz kalp sağlığımızı nasıl etkiler?

Kardiyo Haberleri 11 Kasım 2024 15:32 Güncellenme: 11 Kasım 2024 Pazartesi 15:32
Kalp Sağlığı ve Egzersiz İlişkisi

Egzersizin Kalp Sağlığı Üzerindeki Faydaları

Kalp Kasını Güçlendirir: Düzenli egzersiz, kalp kasını güçlendirerek daha verimli çalışmasını sağlar. Bu sayede kalp, daha az çaba harcayarak kanı tüm vücuda pompalar.
Kan Basıncını Düşürür: Egzersiz, yüksek tansiyonu düşürmeye yardımcı olur. Düzenli egzersiz yapan kişilerde hipertansiyon riski daha düşüktür.
Kolesterol Seviyesini Düzenler: Egzersiz, "kötü" kolesterol (LDL) seviyesini düşürürken, "iyi" kolesterol (HDL) seviyesini yükseltir. Bu da damar sertliği riskini azaltır.
Kan Şekerini Dengeler: Özellikle tip 2 diyabetli bireylerde, egzersiz kan şekerini düzenlemeye yardımcı olur.
Kan Pıhtılaşma Riskini Azaltır: Egzersiz, kan akışını hızlandırarak kan pıhtılaşma riskini azaltır.
Stres Seviyesini Düşürür: Egzersiz, stres hormonlarının seviyesini düşürerek kalp sağlığı üzerinde olumlu etkiler yaratır.
Vücut Ağırlığını Kontrol Eder: Obezite, kalp hastalığı riskini artıran önemli bir faktördür. Egzersiz, kilo vermeye yardımcı olarak bu riski azaltır.

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