Yeni başlayanlar için uygun kardiyo egzersizleri

Evde Yapabileceğiniz Egzersizler:

Yürüyüş: Hava şartları uygunsa açık havada tempolu yürüyüş yapmak, hem bedeni hem de zihni dinlendirir.

Koşu bandı: Evde koşu bandı bulunanlar için harika bir seçenektir. Hızınızı ve eğimini kademeli olarak artırarak kendinizi zorlayabilirsiniz.

İp atlama: Kalp atış hızını hızla artıran ve tüm vücudu çalıştıran etkili bir egzersizdir.

Merdiven çıkma: Evde veya apartmanda merdiven çıkmak basit ama etkili bir kardiyo yöntemidir.

Yerinde koşu: Eğer koşmaya henüz hazır değilseniz, yerinde koşu yapmak iyi bir alternatiftir.

Burpee: Tüm vücudu çalıştıran ve kalori yakan etkili bir egzersizdir. Yeni başlayanlar için daha kolay varyasyonlarını deneyebilirsiniz.

Squat jump: Bacak ve kalça kaslarını çalıştırırken aynı zamanda kalp atış hızını artırır.

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