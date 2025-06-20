🍫 Fit Browni Tarifi

Tatlı krizlerine sağlıklı bir çözüm arıyorsan, seni lezzetli ve fit bir browni ile tanıştıralım! Rafine şeker ve beyaz un içermeyen bu tarif, hem hafifliğiyle hem de yoğun kakao aromasıyla gönlünü fethedecek. Diyetini bozmadan tatlı ihtiyacını karşılamak istiyorsan, sadece birkaç basit malzemeyle hazırlayabileceğin bu browni tarifine mutlaka göz at! Spor sonrası bir ödül, kahve yanında keyifli bir eşlikçi ya da tatlı krizlerine sağlıklı bir kaçamak… Ne için istersen, bu browni orada!

Rafine şeker yok, un yok – ama lezzet çok!

📝 Malzemeler:

2 adet olgun muz

2 yemek kaşığı doğal fıstık ezmesi (şekersiz)

2 yemek kaşığı kakao (şekersiz)

1 adet yumurta

1/2 çay kaşığı kabartma tozu

1 tatlı kaşığı vanilya özütü (isteğe bağlı)

1/4 çay kaşığı tuz

2-3 kare bitter çikolata (isteğe bağlı – %70 üzeri)

🍽️ Üzeri için (isteğe bağlı):

Ceviz, fındık, badem parçaları

Hindistan cevizi rendesi

Biraz daha bitter çikolata

👩‍🍳 Hazırlanışı:

Fırını 180°C'ye (fansız) ısıt.

Muzu bir çatal yardımıyla iyice ez.

Üzerine yumurtayı, fıstık ezmesini, kakaoyu, kabartma tozunu, vanilyayı ve tuzu ekle. Homojen kıvam alana kadar karıştır.

Eğer kullanıyorsan küçük parçalara ayırdığın bitter çikolatayı da ekle.

Karışımı küçük bir fırın kabına (yağlı kağıt serili ya da hafif yağlanmış) dök.

15-20 dakika kadar pişir. İçinin hafif nemli kalması idealdir.

Soğuduktan sonra dilimle ve afiyetle ye!

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