Abartılı Diyetlere Dikkat! Hızlı Kilo Kaybı İçin Sağlığınızdan Olmayın

Hızlı kilo vermeyi hedefleyen diyetler bir çok kişi tarafından cazip bulunsa da, fiziksel ve mental sağlık üzerinde ciddi ve kalıcı sorunlara sebep olabiliyor. Bu sebeple kilo verme yolculuğunda sabırlı kalarak sağlıklı yöntemlere başvurmak güvenli bir tercih olacaktır. Peki hızlı kilo vermeyi hedefleyen katı diyetlerin sağlık üzerindeki olumsuz etkileri nelerdir?

1. Metabolizma yavaşlar

Hızlı diyetler içerisinde kalori alım miktarı düşürüldüğünden, kişi ihtiyaç duyduğu enerjiyi karşılayamaz ve bu durumda metabolizma hızı düşer. Metabolizmanın yavaşlaması ile hem kilo verme zorlaşır hem de diyet bırakıldığında kilolar artarak geri dönebilir.

2. Kas kaybına yol açar

Kilo kaybının hızlı olması, kilonun yağdan değil, kastan gitmesine sebep olur. Bu da kemik sağlığını olumsuz etkileyebilir, güç kaybına sebep olabilir.

3. Yetersiz beslenme, vitamin ve mineral eksikliklerine neden olur

Hızlı diyetlerde vücut ihtiyacı olan besin öğelerininin tamamını alamadığı için vitamin ve mineral eksiklikleri meydana gelebilir. Bu da bağışıklık sisteminin zayıflamasına sebep olur.

4. Hormonal dengesizliklere yol açar

Abartılı diyetler sebebi ile vücutta hormonal dengesizlikler oluşabilir. Bu da menüstral döngüyü olumsuz etkileyebilir. Stres hormonu olan kortizol seviyelerini artırarak depresyona ve anksiyeteye sebep olabilir.

5. Ruhsal sıkıntılara sebep olur

Abartılı diyetler kişinin yiyeceklerle olan sağlıklı ilişkisine zarar vererek yeme bozukluklarına sebep olabilirler.